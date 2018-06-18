Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Bolu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Tanju Özcan öncülüğünde, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, milletvekili adayları Özer Özcan ve Cahit Çıngı, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla Köroğlu düğün ve kongre salonunda bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara önemli açıklamalarda bulunan Özcan ilk olarak; 2011 yılında Milletvekili seçildikten sonra en çok muhtarların ve orman köylülerinin sorunlarını gündeme getirdiğini ve çözülmesi içi uğraş verdiğini söyledi.

HER ŞEY İNCE’YE BAĞLI

Konuşmasının devamında 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere değinen Özcan, İnce’nin Cumhurbaşkanlığını kazanması halinde kendisinin bakan olabileceği yönünde sinyal verdi. Özcan; “ “Yeni sistemde artık partiler ülkeyi yönetmiyor. Kişilerin çevresinde toplananlar hükümeti yönetiyor. Eski sisteme dönünceye kadar bu böyle. Yani bu dönem CHP parti olarak ülkeyi yönetmeyecek. Sayın Muharrem İnce bu ülkeyi cumhurbaşkanı olarak yönetecek. Muharrem İnce ile olan hukukumu da biliyorsunuz. Açık olarak söylüyorum. Siyasettir bu ne olacağı belli olmaz ama Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa, Bolu mitinginde de bir şeyler söyledi, en başından itibaren sadece arkamda ‘Tanju Özcan var’ dedi. Umuyorum sayın İnce Cumhurbaşkanı olacak. Biz de başka görevlerle Boluluların karşısına çıkma şansı bulacağız” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN BU KADAR ÜMİTLİ OLMADIM”

Son olarak Özcan; "Bu dönem çok farklı bir dönem. Samimiyetime inanın. Ben hiçbir zaman bu kadar ümitli olmadım. Hiçbir zaman da omuzlarımda böyle bir yük hissetmedim. Heyecanlı olmamın sebebi şu, Türkiye koşar adım bir değişime gidiyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü farklı şeyler konuşuyor olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Artık 24 Haziran’dan sonra Tanju Özcan olarak daha büyük yüklerin altına gireceğimi hissediyorum" diye konuştu. Özcan’ın konuşmasının ardından ikinci sıra Milletvekili adayı Özer Özcan’da muhtarlara 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Üçüncü sırada Milletvekili Adayı Cahit Çıngı ise, barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye’nin var olması için 24 Haziran seçimlerinde herkesi sandığa davet etti.