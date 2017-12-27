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27 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Özcan, Başkan Yılmaz’ı emekliliğe sevk etti

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, il kamuoyunu yakından ilgilendiren konular hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Özcan, özellikle Gölcük ihalesi ve Belediye’nin borçları konusunda Başkan Alaaddin Yılmaz’ı sert sözlerle eleştirdi.

    27 Aralık 2017 Çarşamba 14:47
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    Özcan, Başkan Yılmaz’ı emekliliğe sevk etti

    Haber: Semih Baykal

    Parti binasında düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ilk olarak Gölcük Tabiat Parkı’nın ihalesi konusunda konuşarak; “Biz artık bu işten çok sıkıldık. TBMM’de, Gölcük’te ve Türkiye’de ilk kez İhale komisyonunun çalıştığı alana giderek ihaleye katılacaklara ve komisyona uyarılarda bulunduk. Bu ihalenin açıkça hukuka aykırı olduğunu anlattık. Ancak ihaleyi yangından mal kaçırır gibi yaptıklar. Ama sonucunda memnun kaldıklarından emin değilim. Tam vermek istediklerine veremediler. Belediye Başkanına bizzat 3 Ocak’a kadar vaktiniz var, bu ihaleyi iptal edin dedim. İhaleyi iptal etmek için sebepler var. O ihalede en yüksek tekliflerden birini veren şirketlerden bir tanesinin ortağı Belediye Meclis üyesi ve o itiraz kayıtlara geçmiş. Yasa çok açık ve Alaaddin Yılmaz bunu çok iyi bilir. Belediye Meclis üyesinin ortak olduğu bir şirket Belediye’den ihale alamaz. Şimdi Pazar günü Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bolu’ya gelecek. Ben ilin Milletvekili olarak şunu söyleyeyim, Pazar günü Cumhurbaşkanına bu durumu anlatmak zorunda kalmayayım. Ben tekrar uyarıyorum” dedi.

    “EMEKLİLİK YAŞI ÇOKTAN GELMİŞ GEÇİYOR”

    Konuşmasının devamında Milletvekili Tanju Özcan, Belediyenin yaptığı projeleri ve borçları konusunda Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı eleştirerek emeklilik yaşının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Özcan; “Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz sürekli ben şu projeyi yapacaktım, muhalefet sürekli engel oldu, yaygara kopardılar ve şov yaptılar dedi. Artık bir şeyleri anlatma vakti geldi. Bolu için bıçak kemiğe dayandı. Bolu’nun belediye sınırları içerisinde 165 bin’e yakın vatandaşı var. Bu 165 bin kişinin 90 bini TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bu 90 bin kişinin de 19 bin 554’ü de açlık sınırları altında yaşıyor. Bakın Alaaddin Bey 14 yıl önce göreve geldiğinde Bolu Belediyesinin bütçesinin net olarak yüzde 30’u kadar borç varmış. Geldiğimiz noktada Belediyenin tahmin ettiğimize göre, bütçenin yaklaşık üç katı kadar borcu var. Yani yüzde 30’dan almış yüzde 300’e borcu getirmiş. Belediye Meclis üyelerimiz Belediyenin borçları hakkında bilgi alamıyor. Tablo gerçekten çok vahim. Son 5 yılda İller Bankasına yapılan borçlanma 302 Milyon Lira. Belediyenin bu yıl ki bütçesinden daha fazla. Sadece bu borç İller Bankasınadır. Özel bankaları, vergi dairesini, SGK’ya ve piyasaya olan borçları saymıyoruz. Bolu Belediyesinde her şeyden önce ciddi bir israf var. Kafasına göre proje yapıyor ve daha sonra tekrar değiştiriyor. Örnek verecek olursak, İzzet Baysal caddesinin kaç kez değiştiği ortadır. Bu paralar Belediye başkanının cebinden çıksa, evinin bahçesini yapsa bence bir problem yok. Ancak bu paralar Bolulunun parasıdır. İşte bunun hesabını sorma hakkını kendimizde buluyoruz. İşte bu yoksulluk sınırı altında yaşayan vatandaşlar, Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor, en pahalı imar harçlarını, otopark katılım paylarını ödüyor. Ancak Belediye tarafından kullanılan paralara, yapılan borçlara bakıyoruz ve birde yaptıklarına bakıyorsunuz. Kullandığı paranın yüzde 10’nu yatırım olarak göremiyoruz. Ama daha geçen gün Sebenliler gecesinde atarken mangalda kül bırakmıyor. Diyor ki bize Ankara’dan para gelmese bile ayakta kalabilecek Belediyelerden bir tanesiyiz. Artık ayakları o kadar yere basmıyor ki kendini Türkiye’deki Belediyelerle kıyaslamıyor, dünya’nın en iyi belediyeleriyle kıyaslamaya kalkıyor. Ben bu Alaaddin Beyin tutarsız uygulamalarına ve söylemlerine bakınca artık emeklilik yaşı çoktan gelmiş geçiyor” diyerek eleştirdi.

    “İÇ SAVAŞIN ÖNÜ AÇILIYOR”

    Özcan son olarak, resmi gazetede yayınlanan 655, 656 sayılı KHK’ları da sert sözlerle eleştirerek; “ Şu KHK’lar terörle mücadele için çıkartıldı. Bu kadar yetkiyi bu yüzden aldı. Ancak OHAL’i uzattıkça uzatıyor. Ama terörle mücadele dışında her şey için kullanıyor. Bir süre önce Varlık Fonu diye bir şey kurarak, Ziraat Bankası gibi şeyleri oraya geçirdi. Şimdi de varlık fonunu Kanun Hükmünde kararname ile hazineye geçiriyor. Resmen gözümüzün önünde kanunla çalıyorlar. KHK ile bir düzenleme daha getirildi. Bu düzenleme o kadar çok tehlikeli. Bu düzenlemede diyor ki, 15 Temmuz Darbe girişimine karşı direnenler hakkında soruşturma açılamaz. Ama devamında da bu sonra da bunu devamı niteliğinde ki bir kalkışma olursa, bunlara direnenler hakkında da cezai işlem uygulanmaz diyor. Yani 15 Temmuz gecesi tankın üzerine çıktı, darbeci askerleri engelledi diye biri hakkında soruşturma açıldı mı? Tabi ki açılmadı. Peki niye bu düzenlemeyi getirdin. Sen buna AF kanunu diyorsun da neyi affediyorsun. Sen bu düzenlemeyle bazı sivil çetelerin önünü açıyorsun. Örneğin gezi eylemleri gibi halk bir şeyi protesto etmek için dışarıya çıktı Hükümet İstifa, Kahrolsun AKP dedi. Sedat Peker gibi adamlarda çıkıp vay hükümetimize karşı bir kalkışma var dedi ve kalabalığı tarayıp geçti. Bunlara cezai işlem uygulamayacaksın. Var mı böyle bir mantık. İnsanlar birbirlerine karşı silahlanacak ve iç savaşın önü açılıyor. Bizim kaygımız ve endişemiz bu. Biz bunu anlatamıyoruz. Abdullah Gül bile yeter dedi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık topyekun bir mücadeleye girişmemiz lazım” dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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