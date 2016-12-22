banner128

banner101

22 Aralık 2016 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özcan, başkanlık sistemini değerlendirdi

    Ülke gündemini uzun bir süredir meşgul eden Başkanlık sistemini değerlendiren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Başkanlık sistemi ile gelecek olan yetkilerin Hitler’de ve Abdülhamit’te bile bulunmadığını belirterek bu yeni sistemin diktatörlükten başka bir şey getirmeyeceğini söyledi. Özcan ayrıca, yeni sistemde Cumhurbaşkanının, Banker Bilo’nun durumuna düşebileceğini belirtti.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 16:45
    Bu haber 899 kez okundu
    Özcan, başkanlık sistemini değerlendirdi

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanına gelecek yeni yetkiler hakkında bilgiler veren CHP’li Özcan, “Cumhurbaşkanının yetkileri zaten çok fazla ama mevcut yetkilere ilaveten Başbakanın ve Bakanların yetkileri de Cumhurbaşkanına geçiyor, yargının yetkileri ve meclisin yetkileri de Cumhurbaşkanına geçiyor. Biliyorsunuz ki, partili bir Cumhurbaşkanı olmuş olacak. Cumhurbaşkanı sabah kalkacak içinde askerlerin bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu’nu toplayacak, öğlen partisine geçecek parti MYK’sını toplayacak, öğleden sonra kendi atadığı Bakanları toplayacak sonra gelecek akşamüstü TBMM’de AKP’ye ait grubu toplayacak ve akşam da gelip yargıyı toplayacak. Çünkü hepsi kendisine bağlı, sistem bunun üzerine kurulu” diye konuştu.

    “BAKANLARA HESAP SORULAMAYACAK”

    Yeni sistemle birlikte herkesin sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacağını belirten Özcan, “Öyle bir şey ki artık TBMM’de Bakanlara hesap sorulamayacak, Bakanlara soru sormak, Bakanları meclis tarafından denetlemek gibi bir şey olmayacak. Bakanlar sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar ve bu yeni sistemde Cumhurbaşkanının yargılanabilmesi de mümkün değil.  Sonuç olarak şu söylenebilir, Son Osmanlı Padişahı Abdülhamit’ten daha fazla yetkisi olacak. Abdülhamit bile yetkilerinin önemli bir kısmını sadrazama devretmişti” dedi.

    “BUNLARI TAYYİP ERDOĞAN’I SEVMEDİĞİM İÇİN SÖYLEMİYORUM”

    Bu yeni sistemdeki yetkiyi, kendisine verilse bile kabul etmeyeceğini belirten Özcan, “Dünyada seçimle gelen ama en çok yetkisi olan Cumhurbaşkanı olacak bu yeni sistemde. Seçimle gelmiş kimsede bu kadar yetki yok. Hitler’in bile hukuken bu kadar yetkisi yoktu. Dolayısıyla bu yeni Anayasa Türkiye’ye felaketten başka bir şey getirmeyecek. Yasama tek kişide, yargı tek kişide, yürütme tek kişide. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri demek kanun demek, kanunu kendisi çıkartacak, kanunun nasıl uygulanacağına dair yönetmeliği kendisi çıkartacak ve dolayısıyla tüm yetki tek kişide toplanacak. Bunları ben Tayyip Erdoğan’ı sevmediğim için söylemiyorum. Ama bu yetki bana verilse ben reddederim, çünkü bu yetki beni diktatör yapar. En güvendiğim kişi olan babama verilse bu yetki yine istemem. Bütün bir yetki tek kişide toplanmamalı ve yetkili olan kişinin sorumlu olması lazım denetlenebilir olması lazım” ifadelerine yer verdi.

    “CUMHURBAŞKANI HASTALANIRSA, ŞİZOFREN OLURSA NE YAPACAĞIZ”

    Böylesine yetkilerin tek bir kişide toplanmasının çok riskli olduğunu belirten Özcan, “Sayın Bahçeli’nin hangi mantıkla böyle bir düzenlemeye evet dediğini de merak ediyorum. Referandum gündeme gelirse vatandaşımız Başkanlık sistemi için evet veya hayır oyu kullanırken bunu Tayyip Erdoğan’ın özelinde düşünmemeleri lazım. Ak Parti’ye oy vermiş olanlar mesela Ahmet Necdet Sezeri hiç sevmez ama bu kadar yetki ile Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı olursa ne olacak. AKP tabanının hiç sevmediği biri bu kadar yetki ile Cumhurbaşkanı olsa ne olur bunu da düşünmek, empati yapmak lazım. Peki bu kadar yetki verilmiş bir kişinin, görevdeyken psikolojisi bozulsa ne olacak. Savaş ilan etme yetkisi TBMM’ye ait, bu yetkiyi bile kendisine alıyor. Oldu da bu kişinin psikolojisi bozuldu, şizofren hastası oldu ve böyle bir rahatsızlık sonucunda bir takım kararlar aldı. İşte bu kararların sonucunu bütün millet olarak bizler ödeyeceğiz” diye konuştu.

    “CUMHURBAŞKANI BANKER BİLO’NUN DURUMUNA DÜŞEBİLİR”

    Yeni sistemdeki açıklardan da bahseden Özcan, “Şimdi TBMM’de iyi kötü parlamenter sistemde bağımsız bir yargı var. Hükümeti her zaman eleştirebilen, ikaz edebilen, denetim yollarını kullanabilen bir muhalefet var. Bunların hiçbiri kalmayacak.  Hatta TBMM, şuan Cumhurbaşkanına vekalet edebiliyor ama yeni sistemde seçilmiş Cumhurbaşkanına vekalet edecek kişi atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Bu sistem bu şekilde geçerce, bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı Banker Bilo’nun düştüğü duruma düşebilir. Yetkiyi birkaç günlüğüne Şener Şen, İlyas Salman’a  vermişti ve üç gün sonra geldiğinde şirketlerinin ismi, tabelaları bile değişmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı hastayken ve yurtdışındayken Cumhurbaşkanına ait kararname çıkartma yetkisi dahil tüm yetkileri  kullanabiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı hain çıkarsa, Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında geri ülkesine bile dönemeyebilir. Mevcut Cumhurbaşkanı hep kandırıldım diyor ya, beş yaverin üçü FETÖ’cü çıkıyor. Şimdi üç tane Başkan Yardımcısı olsa, bir tanesi FETÖ’cü çıksa, bu sisteminin ve mevcut Cumhurbaşkanının sonunun gelmesi olur” dedi.

    “DÜNYA’DA EŞİ BENZERİ YOK”

    Son olarak konuşulan bu yeni sistemin ülke menfaatine olmadığını belirten Özcan, “Bu sistem Başkanlık sistemi değil, çünkü Başkanlık sisteminde başkan denetlenebiliyor, bu yarı başkanlık sistemi de değil. Bu Dünyada örneği olmayan, kendine has, denetimi olmayan, sorumluluğu olmayan, hatta seçimle gelip diktatör olanların bile sahip olmadığı yetkileri içeren bir düzenleme. Bu sitem Türkiye’de diktatörlüğü doğurur ve bu sistemin sonunda Türkiye’de hiç hoş olmayan olaylar yaşanabilir” şeklinde konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: Ülke, Gündemini, Uzun, Süredir, Meşgul

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR İKİ EL BİR BAŞ İÇİN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU” 30 “YENİ BÜYÜKŞEHİR”DEN “ 1 “İMİ(2)?
  • Erol Yıldız Erol Yıldız KPSS Uzmanlık Sorusu Bu Olmalı
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Akyuvarlar
  • Suat Tosun Suat Tosun KİTAP KONSER BİLE BEDAVA …
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Başkan Yılmaz’dan Değerlendirme
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NE ACI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM’IN YAHUDİLEŞTİRİLMESİNE FIRSAT VERMEYELİM (III)
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ALADAĞLAR DONMUYOR ARTIK KANIYOR
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129