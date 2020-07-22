Özcan, Bekil ailesinin acısını paylaştı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis Üyesi Ergün Temel ve CHP Mudurnu İlçe Başkanı Sami Özdemir ile birlikte ilimiz Mudurnu ilçesi Alpağut köyüne gitti. Başkan Özcan ve beraberindekiler 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve’yi yangında kaybeden acılı baba Cemal Bekil ve diğer yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti ve acılarını paylaştı.

“NEYE İHTİYACINIZ VARSA BİZ GEREĞİNİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Ziyarette yangının çıkış nedeni hakkında da bilgiler alan Özcan, Baba Cemal Bekil’e kendisini asla yalnız bırakmayacaklarını ve her türlü ihtiyacının Bolu Belediyesi tarafından karşılanacağını söyleyerek, “Neye ihtiyacınız varsa biz gereğini yapmaya hazırız.” dedi. Acılı baba Cemal Bekil de, “Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Ben iki evladımı yangında kaybettim, ancak Allah bir evladımızı bize bağışladı. Atlamış, kurtarmış kendini. Tek tesellimiz o. Sağ olun geldiniz acımızı paylaşıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum” sözleriyle Başkan Özcan’a teşekkür etti.