Özcan, Belediye işçileriyle birlikte

Haber: Esra ÖZTÜRK

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, Kent Meydanında vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti. Büyük ilgi ile karşılaşan Özcan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu’yu Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri haline getireceklerini belirten Özcan, insanların Bolu’da yaşamaktan mutlu olacağını söyledi. Özcan ayrıca Kent meydanında Valilik binası önünde göreve yapan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kadın ve erkek işçileriyle bir araya geldi. Özcan, Belediye başkanı seçildiği taktirde hiçbir işçinin görevine son verilmeyeceğini söyledi.