Özcan, “Ben Türk milliyetçisiyim"

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kongresinde gördüğü HDP İl Başkanı İbrahim Yolci’yi dışarı çıkarttırması ve sonrasında Yolci’nin savcılığa suç duyurusunda bulunması ile başlayan süreç konunun ulusal yayın organlarına taşınması ile yeni bir boyut kazandı.

Konuyla ilgili olarak, “Maalesef bu yandaş basın gene bizi diline doladı” diyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Arkadaşlar benim siyasi kimliğimi hepiniz biliyorsunuz. Ben hiç bugüne kadar kimseden bir şey gizlemedim. Milletvekilliği dönemimi biliyorsunuz, orada yaptığım konuşmaları biliyorsunuz. Ben şunu söyledim: ‘Ben Atatürkçüyüm, Atatürk’ün tanımladığı anlamda da Türk milliyetçisiyim.’ Dolayısıyla bu HDP imiş BDP imiş, bunlarla benim hiçbir zaman yol arkadaşlığım olmadı, olamaz. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak” diye konuştu.

“İYİ GÜNÜMDE DE KÖTÜ GÜNÜMDE DE HİÇBİR HDP’LİYİ YANIMDA GÖRMEK İSTEMİYORUM”

Açıklamasının devamında HDP İl Başkanı ile meydana gelen olayı hatırlatan Başkan Tanju Özcan, “Bizim Cumhuriyet Halk Partisi kongresine gelmiş. ‘Niye geliyorsun kardeşim, seni kim davet etti, özel olarak davet edildin mi?’ ‘Tüm Bolu halkı davetlidir’ ibaresinden durumdan vazife çıkartmış. Ben de dedim ki ‘davet edilmediği yere bir davulcu, bir zurnacı gider. Sen davulcu musun, zurnacı mısın? Bu mantıkla baktığında niye geliyorsun? Gelmeni istemiyorum’ dedim. ‘İyi günümde de kötü günümde de hiçbir HDP’liyi yanımda görmek istemiyorum’ dedim. Bu da benim hakkım” ifadelerini kullandı.

“BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM. ÖZÜ SÖZÜ BİR OLAN BİRİYİM”

“Bir de utanmadan ve de sıkılmadan bir de suç duyurusunda bulunmuş” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Özcan ayrıca şunları söyledi: “Kovuldum lafına bozulmuş, suç duyurusunda bulunmuş. Bundan sonrası için de söylüyorum arkadaşlar: Ben Türk milliyetçisiyim. Özü sözü bir olan biriyim. Benim HDP’lilerle işim olmaz. Buradan siyasi rant elde etmeyenlere çalışanlar var. Vay efendim neymiş ‘4 bin oyumuzu geri verin.’ Yahu utanmazlığa bak. HDP’nin burada adayı yok muydu arkadaşlar? Sen HDP olarak aday çıkarttığın halde oylarının başka yere gittiğini düşünüyorsan zaten o seçmen senin seçmenin olmaktan çıkmıştır. Üstelik HDP’li olup da HDP’ye oy vermeyenlerin bana oy verdiğini nereden çıkartıyorsunuz. Belki diğer adaya oy verdi.”

“DÜN HDP’LİLERLE İŞİM OLMADI, BUGÜN DE OLMAZ, YARIN DA OLMAZ.”

Konuyu manşetlerine taşıyan ulusal yayın organlarına tepkisini “Yandaş basın gene almış sakız gibi çiğniyor” diyerek belirten Başkan Özcan açıklamasının sonunda ise, “Buradan siyaseten kimseye ekmek çıkmaz. Ben bugüne kadar HDP’lilerle iş tutmadım, ama iş tutanların borazanlığını yapan bu kanalları Bolu Belediye Başkanı olarak kınıyorum. Çözüm süreci yürütülürlerken, yan yana fotoğraf verirken Diyarbakır’da, Sur’da, o yolların altına bombaları bu teröristler yerleştirirken onların ağababalarıyla görüşenleri uyardım diye hakkımda suç duyurusunda bulunanlar da olmuştu. Dolayısıyla dün öyle konuşup bugün böyle konuşanlardan değilim. Dün HDP’lilerle işim olmadı, bugün de olmaz, yarın da olmaz. Hiçbir HDP’liyi iyi günümde de, kötü günümde de yanımda görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.