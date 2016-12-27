Özel Haber: Kasım Şahin

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yaptığı özel açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bende ülkücüyüm” söylemine karşılık olarak “Ülkücü olmak utanılacak bir şey değil. Fakat ben ülkücü değilim, ben sosyal demokratım. Genel başkanında ülkücü olduğunu zannetmiyorum. Ben genel başkanın bu söylemi şu amaçla söylediğini zannediyorum. Bakın önümüzde bir referandum var. Milli meselelere bakışımız sizlerden çok farklı değil. Bu insan hakları bağlamında Hrant Dink öldürüldüğünde on binlerce insan hepimiz Hrant’ız pankartları ile dolaşmıştı. Ben bunun genel başkanın bir örneklemesi olarak düşünüyorum. Zaten bunun başka bir şekilde düşünmek mümkün değil” dedi.

“MİLLİYETÇİ OLMAK İÇİN ÜLKÜCÜ OLMAK GEREKMİYOR”

Özcan açıklamasının sonunda milliyetçi olmak için ülkücü olmak gerekmediğini vurgulayarak “Genem Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun ‘Bende Ülkücüyüm’ demesi partiye zarar vermez fakat bir faydada sağlamaz. Orda vermek istediği mesaj bakın, milletin menfaat ve çıkarlarına bakış açımız bir çok noktada ortak. Dediğim gibi partiye bir faydası olmaz fakat yararı da olmaz. Orda ki vurgu herhalde bizde milliyetçiyiz. Altı oktan biri de milliyetçilik. Bende milliyetçiyim ve bunu tüm Bolu bilir ama milliyetçi olmak için ülkücü olmak gerekmiyor” ifadelerini kullandı.