Özcan, “Binlerce insan Bolu'ya gelecek”

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Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hazar Sitesi sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bolu'yu Türkiye'de parmakla gösterilen örnek bir şehir haline getirmek için aday olduğunu ifade eden Özcan, "Köroğlu Anıtı'nın bulunduğu yerde çok güzel bir panoramik park yapacağız. İçinde amfi tiyatrosu olan, bir kenarında huzur evi olan, yürüyüş yolları, uzay müzesi olan çok güzel bir park yapacağız. Oyuncak müzesi, çocuk oyun atölyeleri yapacağız ve o çocuklar vesilesiyle binlerce insan Bolu'ya gelecek. Ayrıca Büyüksu çevresinde bulunan 300 bin metrekarelik alana içinde ahşap kafeleri, macera parkı olan bu bölgenin en büyük botanik parkını yapacağız. Bolu yeni dönemde eksik olan kültür ve sanat merkezine kavuşacak. Bu projelerimizi yerlerini göstererek açıkladık" dedi.