Özcan, “Bisiklet demek sağlık demek”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bisikletçilerle Valilik önünde bir araya gelerek etkinliğe destek verdi. En sağlıklı sporun bisiklet kullanımı olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Tanju Özcan; “Rutin sağlık kontrollerinin yapılmasının yanı sıra sağlıklı yaşam çok önemlidir. Bu anlamda sizleri görmekten dolayı çok mutlu oldum. Seçim döneminin başında da söylemiştim. Zaman zaman bisiklet kullanan ilk Belediye Başkanı olacağım. Günlük hayatta ve Belediyeye mesaimize giderken de dönerken de. Bunu yaparak örnek olmaya çalışacağım. Bisiklet demek sağlık demek. En sağlıklı sporlardan bir tanesi. Şehir ulaşımı açısından da önemli bir faktör. Artık Avrupa’da Dünya’da ulaşımla ilgili planlama yapılırken yürüyüş ve bisiklette ulaşımın bir paçası olarak öngörülüyor. Bisiklet istasyonlarımızı en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Bisiklet kullanımını Bolumuzda yaygınlaştırmaya çalışacağız. Coğrafi koşulların iyi olmadığı söyleniyor, elbette Düzce kadar uygun değil ama, Trabzon’a göre de çok avantajlı. Bolu bisiklet kullanılabilen bir şehir olabilir. Pazar günü bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tanju Özcan daha sonra Kent meydanından Belediye önüne kadar bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.