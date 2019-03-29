Özcan, “Bizim derdimiz çalışmak”

Haber: Gönül Olutürk

Seçimlere 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, ÖZİŞ fabrikası çalışanları ile bir araya geldi. Bolu'da işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ifade eden Özcan "Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizlik var Bolu'da. Biz bunu hak etmiyoruz. Fabrikasını taşımak isteyen bir sürü iş adamı var ve sadece yerel yönetimlerden ilgi bekliyor. İşte biz bunları yapacağız ve Bolu'yu hem turizm şehri hem de sanayi şehri yapacağız. Hem turizm hem de sanayi şehirlerinde insanlar yaşamaktan mutlu oluyor. 24 saat canlı, cıvıl cıvıl, yeşil alanları artmış, çocuk parkları artmış, yolları kaldırımları bakımlı bir şehir oluyor" dedi.

"DERDİMİZ MAKAM MEVKİİ DEĞİL"

Bolu'ya doğrudan hizmet etmek adına belediye başkanlığına aday olduğunu ifade eden Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bizim derdimiz makam mevkii değil. Derdimiz makam olsa milletvekilliğini bırakıp bu göreve talip olmazdık. Bizim derdimiz çalışmak. Bolu'nun ihmal edildiğini görüyorum. Yıllardır Bolu sanayi şehri mi olsun turizm şehri mi olsun diye konuşuluyor. Maalesef ikisini de olamadık. 35 milyon insanın iki saatte ulaştığı bir yer burası. Otobanından her yıl 50 milyon insanın geçtiği bir şehir. Allah vergisi doğal güzelliklerimiz var. Biz diyoruz ki Allah vergisi bu doğamıza ek olarak tıpkı Eskişehir gibi şehir merkezine kul yapımı eserler kazandıracağız. Allah nasip ederse biz Bolu'yu yapacağımız eserlerle Türkiye'nin çok turist çeken bir şehri haline getireceğiz. Bu şekilde yüzlerce yeni turizm yatırımı yapılacak."