Özcan, “Bizim derdimiz hizmet”

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, partililerle birlikte Akpınar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlık binasında gerçekleştirilen toplantıya yoğun katılım sağlanırken, vatandaşlar Özcan’a büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazıları da Özcan’dan imza aldı. Bir vatandaş ise kendi yaptığı Atatürk reminin bulunduğu alçıdan yapılan rölyef maskeyi Özcan’a hediye etti.

“BİZİM DERDİMİZ MAKAM DEĞİL, BİZİM DERDİMİZ HİZMET”

Bolu’ya doğrudan hizmet etmek için belediye başkanlığına aday olduğunu belirten Özcan, “Bizim derdimiz makam değil, bizim derdimiz hizmet. Bolu’yu turizm şehri yapabilmek için, sanayimizi geliştirip gençlerimize iş bulabilmek için bu yola çıktık. Bolu’yu çocukların mutlu olduğu, oyun alanları bulmakta sıkıntı yaşamadığı, gençlerimizin iş bulduğu, sürekli konserlerin fuarların yapıldığı, gençlerimizin gerçekten mutlu olduğu bir şehir haline getireceğiz” dedi.