Özcan, Bolu halkından destek istedi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, bankaların ATM yerleri nedeniyle kira ödememesine karşı başlattığı çalışma yeni bir boyut kazandı. Daha önce ATM’lerin mühürlenmesi ile bankalara geri adım attıran Başkan Tanju Özcan, karara uymayan bankalara ait İl Sağlık Müdürlüğü etrafında bulunan 3 ATM’nin mühürlendiğini açıkladı.

Başkan Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10 Temmuz 2019 tarihinde Bolu Belediye Meclis toplantısında 2019/254 sayılı bir karar alınmıştır. Bu karar ile vatandaşların rahat ulaşabilmesini sağlamak, şehir planlamasına uygun hale getirmek için Bankamatik konulabilecek alanlar belirlenmiş ve imar planına işlenmiştir. İşbu Belediye meclis kararı 20.03.2020 tarihinde yani bir yılı aşkın süre önce krokisi ile birlikte 20 banka müdürlüğüne yazılı olarak tebliğ edilmiştir. İlgili bankalar belediye meclis kararına karşı, süresi içerisinde itiraz etmemişler, dava da açmamışlardır. Böylelikle belediye meclis kararı aylar önce hukuken kesinleşmiş, yerel bir yasa haline gelmiştir” dedi.

“3 AYRI BANKAYA AİT BANKAMATİK MÜHÜRLENDİ”

Bolu’da faaliyet gösteren bankaların itiraz veya dava açmaksızın zımnen kabul ettikleri kararı uyguladıklarını belirten Başkan Özcan, “Karar doğrultusunda hareket etmeyen banka müdürleri iki kez toplantıya çağırılmış, şifahen durum izah edilmiş, talepleri üzerine ikinci kez 29.01.2021 tarihinde karar ve yapılması gerekenler süre verilerek yeniden tebliğ edilmiştir. Ancak, ikinci yazımıza rağmen bazı bankalar işlem tesisini reddetmişler, bazıları da verilen süre içerisinde belediyemizle irtibata geçmemişlerdir. Bu gelişmeler üzerine belediyemiz yanında bulunan ve belediyemiz ile irtibata geçmeyen iki ayrı bankaya ait bankamatikler imar mevzuatına uygun olarak, bankamatiklerin projeye aykırı olarak imal edildiği gerekçesi ile mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. İlgili bankalar bu gelişme üzerine belediyemize müracaat ederek proje tadilatı yapmayı kabul ve taahhüt etmişler, bu taahhüt sonrasında, mühürleme işlemi kaldırılmış, ilgili bankalar da proje tadilatı için müracaatta bulunmuşlardır. Yine aynı Belediye Meclis kararı doğrultusunda imar planında bankamatik alanı olmayan yerlerdeki bankamatiklerin, planda gösterilen alanlara taşınması veya mevcut olanların plana işlenmesi için Encümene başvurulması gerektiği defalarca hatırlatıldığı halde bu durumda olan bazı bankalar konuya ilgisiz kalmış, idaremize müracaat dahi etmemişlerdir. Bu sebeple İl Sağlık Müdürlüğü çevresinde bulunan 3 adet, 3 ayrı bankaya ait bankamatik, anılan gerekçe ile mühürlenerek faaliyetlerine son verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“BANKALAR İMTİYAZLI İŞYERLERİ DEĞİLDİR”

Açıklamasında Bolu kamuoyuna bir çağrıda bulunan Özcan, “Mühürleme işlemlerine konu belediye meclis kararı, Bolu halkı tarafından seçilen belediye meclisi üyelerinin oybirliği ile alınmıştır. Karar alınır iken Bolu ve Bolu halkının menfaatleri ve şehircilik ilkeleri gözetilmiştir. Bankalar imtiyazlı işyerleri değildir. Ben Bolu Belediye Başkanı olarak pazarcı esnafından, küçük esnaftan, işgaliye vb. ücreti alır iken bankaların yerel yasa niteliğindeki belediye meclis kararına uymaması, en hafif tabirle Bolu halkının iradesine saygısızlıktır. Vatandaşın kredi kartı gecikmesinde, bir saatlik farka bile faiz uygulayan, borcunu ödemediği için vatandaşı icraya verip, evini, aracını sattıran bankaların belediyeye karşı yükümlülüklerini yerine getirtmeye kararlıyız. Bazı bankaların bu işlemleri sonucunda faaliyetleri kısıtlanacağı için sorumluluğu belediyemize atmaya çalıştıklarını, bir anlamda yükümlülüklerini yerine getirememelerinin müsebbibi olarak kurumumuzu halkım ile karşı karşıya getirmeye çalışacakları anlaşılmaktadır” diye konuştu.

“BOLU HALKINDAN SABIR VE TAM DESTEK BEKLİYORUM”

“Bankalar hayır kurumları değildir” diyen Başkan Özcan son olarak ise şunları söyledi: “Bankalar yüksek miktarda kar eden, borçlusuna insaf göstermeyen, kar odaklı şirketledir. Dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı olarak çok kazanan bankalardan halkın hakkını almak benim görevimdir. Bankalardan belediyenin maddi haklarının alınması, su indirimi, başta olmak üzere daha ucuz ve kaliteli hizmet anlamına gelmektedir. Alınan kararlar ve tesir edilen işlemler tamamen Bolu halkının hakkını korumaya çalışmaktan ibarettir. Bankalar işi sürüncemeye bırakmadan bankamatikleri belediye meclis kararına uygun yerlere taşımalı veya mevcut yerlerin krokiye eklenmesi talebinde bulunmalı, belediyemize de bedellerini ödemelidir. Biz bu konuda sonuna kadar kararlıyız. Bankaların hukuk tanımaz tavırlarından dolayı bankacılık işlemlerinde aksama yaşanmasının sorumlusu olmayacağımızı, bütün kusur ve sorumluluğun bankalara ait olacağını şimdiden kamuoyuna duyuyorum. Bu konuda Bolu halkından da sabır ve tam destek bekliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 16:05