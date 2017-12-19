Haber: Semih BAYKAL

Son günlerde yerel ve ulusal bazda gündem olan Gölcük ihalesi bu gün 14.30’ da Bolu Belediyesi meclis Salonunda yapılacak. Birçok tartışmanın önüne geçen ihale çok ciddi tepkilere neden oluyor. İhaleye çıktığı andan beri başta TBMM olmak üzere her yerde tepki veren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Boluluları, şeffaf olan Gölcük ihalesine davet etti. Vekil Tanju Özcan Bolu Halkının malı olan Gölcük’ün ihalesinin yapılacağı Belediye Meclis Salonuna tüm Boluluları davet ediyorum, dedi.