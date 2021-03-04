Özcan, ‘Bolu’nun Babası’nı andı

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 Mart 2000’de hayatını kaybeden Bolu’nun babası, büyük hayırsever İzzet Baysal’ın aramızdan ayrılışının 21. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında Bolu’nun Babası İzzet Baysal’a şükranlarını ve özlemlerini sunan Özcan, “Yaptığı hayırlarla Bolu’ya sayısız eser bırakan, yaşantısıyla hepimize örnek olan büyük hayırsever İzzet Baysal’ı aramızdan ayrılışının 21. yılında şükran, saygı ve özlemle anıyorum. İzzet Babamız, eğitimden sağlığa birçok alanda kazandırdığı eserlerle Bolu halkının gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır. Bizler de ‘En büyük eserimdir’ diyerek Bolululara emanet ettiği İzzet Baysal Vakfı’na, İzzet Babamızın emanetine sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Bolu’nun babası, büyük hayırsever, merhum İzzet Baysal Babamızı aramızdan ayrılışının 21. yılında bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyor, Bolu’ya kazandırdığı yüzlerce eser için şahsım ve Bolu halkı adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum.” dedi.