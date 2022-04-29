Özcan “Bu çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek olsun”

Haber: S.Özge Yücel

Bolu Belediyesi tarafından Kıbrıscık İlçesine 4 ay önce açılışı yapılan Kompost Fabrikası ilk parti ürünleri Büyüksu Mantar Kampüsün’de üretici ile buluştu. Başkan Özcan İlk parti kompostları taşıyan tırı, Bolu Belediyesi Mantar Üretim Kampüsünde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TARTEK Genel Müdürü Bahadır Acar, Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı, Kültür Mantarı Proje Müdürü Fatih Demiral ve diğer yetkililer ile üreticiler karşıladı.

Bolu Belediyesi Kompost Üretim Fabrikasında banttan inen ilk parti kompostlar Bolu’ya ulaştı. İlk parti mantar kompostlarını taşıyan tırı Büyüksu Mantar Üretim Kampüsün’de karşılayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bereketli olsun. İnşallah bu çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek olsun. Bu fabrikadan çıkan kompostlardan hem üreticilerimiz hem burada çalışanlarımız bereketli paralar kazansınlar.” dedi.

Kompos tesisi ilk ürünlerini verdi

Bolu Belediyesi tarafından Kıbrıscık ilçesinde kazandırılan “Mantar Kompost Üretim Fabrikası”nda ilk üretim gerçekleşti. Üretimi tamamlanan ve banttan inen ilk kültür mantarı kompostların ilk sevkiyatı, Bolulu üreticilere ulaştırılmak üzere tırlara Bolu’ya gönderildi. İlk parti kompostları taşıyan tırı, Bolu Belediyesi Mantar Üretim Kampüsünde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TARTEK Genel Müdürü Bahadır Acar, Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı, Kültür Mantarı Proje Müdürü Fatih Demiral ve diğer yetkililer ile üreticiler karşıladı.

“Bu çalışmalar tüm Türkiye’ye örnek olsun”

Kompost üretimiyle ilgili burada açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Çok mutlu oldum. Kıbrıscık’taki Kompost Fabrikamız ilk ürünlerini verdi. Şimdi çadırlara yerleştirilecek. Üretim süreciyle ilgili bilgi aldım. Arkadaşlarımız kaliteli bir ürün çıktığı konusunda oldukça iddialı. İnşallah onların dediği gibi olur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza Bahadır ve Cevat Bey başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun. İnşallah bu çalışmalarda tüm Türkiye’ye örnek olsun. Bu fabrikadan çıkan kompostlardan hem üreticilerimiz hem burada çalışanlarımız bereketli paralar kazansınlar.” dedi.

Üreticiye indirim müjdesi

Üreticilere indirim müjdesi de veren Özcan, “Üreticiye biz bugüne kadar dışarıdan kompost alıyorduk. Burada indirim olacak. Arkadaşlarımız ilerleyen günlerde açıklayacak. Fiyat olarak biraz daha düşüğe aldıklarında gider azaldığı için karlarında artış olacak. Böyle ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Özcan daha sonra tırdaki kompost poşetlerinden alarak, üretim çadırındaki ranzalara yerleştirdi.