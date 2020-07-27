​​​​​​​Özcan “Bu iki tüneli kiralamak istiyoruz”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Dağı Geçişi otoyol projesi kapsamında yapımı devam ederken 12 Kasım 1999 depreminde hasar gören ve 21 yıldır atıl durumda bulunan tünellerin soğuk hava deposu olarak kullanılabileceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tünelleri Bolu Belediyesi olarak kiralamak istediklerini söyledi.

“PATATES DEPOSU OLSUN DEDİĞİMİZ YER 20 YILDIR KENDİ KADERİNE TERK EDİLMİŞ KISIMDIR”

Tünellerin bulunduğu alanda basın toplantısı düzenleyen Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “ Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanlığı döneminde gerekse de cumhurbaşkanlığı döneminde sürekli olarak bu CHP zihniyeti, patates kafalılar gibi ifadelerle bizim Bolu Dağı Tünelini patates deposu yapmak istediğimizi kamuoyuna anlattı. Şimdi bakın bizim patates deposu yapılsın, mantar yetiştirelim dediğimiz yer şu anda Bolu Dağı tünelinin geçtiği yer değil. Arkadaşlar burası depremden sonra kısmi olarak çöktüğü için, tünelin güzergahı değiştirildi ve şu anki mevcut yerine geldi. Biz bu tüneli yaptığı için Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Ancak Sayın Erdoğan’a muhtemelen birileri yanlış bilgi verdi ki bizim şu anki tünelin olduğu yeri patates deposu gibi kullanmak istediğimizi anlatmışlar. Patates deposu olsun dediğimiz yer atıl durumda 20 yıldır kendi kaderine terk edilmiş kısımdır. Yüzlerce metre uzunluğunda sağlam bir kısım var. İçine tır dahi girebiliyor buranın. İstiyoruz ki Bolu da üretilen patates başta olmak üzere ilçelerin ürettikleri ürünler olmak üzere biz bunları bu depoda saklayalım, vatandaşa yardımcı olalım. Çünkü depolama şansı olamayan üretici patatesleri hemen satmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de patatesi ucuza satıyor, çok zarar ediyor. Diğer çiftçilerimiz, köylülerimiz de öyle. Biz bugün itibariyle karayolları genel müdürlüğüne resmi yazı yazacağız, bu iki tünelin bize kiralanmasını talep edeceğiz. Biz burada patates depolayacağız, diğer tarımsal ürünleri depolayacağız hatta mantar üretimine geçeceğiz. İşte bizim talebimiz bu” ifadelerini kullandı.

“BEN KÖYLÜDEN YANAYIM ÜRETENDEN YANAYIM”

Çürümeye terk edilmiş iki tüneli halkın yararına kullanmak için istediklerini belirten Özcan “Sayın Erdoğan yıllarca bize ‘patates kafa zihniyeti’ dedi. Evet ben patates kafalı zihniyete sahibim. Çünkü ben köylüden yanayım, üretenden yanayım. O yüzden şu CHP zihniyetini bir görsünler istiyorum. Bu patates kafalıların nasıl bir öngörüsü olabilir. Bu konuda da bize fırsat versinler. Bedava da istemiyoruz. Kara yollarının takdir edeceği ücreti ödemeye hazırız burası için. Köylümüzden ya hiç para almayacağız ya da çok sembolik bir ücret talep edeceğiz. Tamamen halkın yararınadır. O yüzden ben burada Ak Parti milletvekillerine de sesleniyorum, il başkanlarına da sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız bizim talep ettiğimiz tünellerin bu tüneller olduğunu bilmiyor! Lütfen doğrusunu anlatın. Burada kamu adına yapılmış halkın parasıyla yapılmış ama çürümeye terk edilmiş bu iki tüneli biz halkın yararına kullanmak için istiyoruz. Ticari bir düşüncemiz yok sadece üreticiye katkı vermek istiyoruz. Üreticinin ürünü para etsin istiyoruz. Derdimiz bu. Burası doğal bir soğuk hava deposu dolayısıyla çok fazla enerji harcamadan burada ürünler tazeliğini koruyabilecek. Eskiden hatırlar mısınız bilmem benim çocukluğumda biz patates üretirdik, sonra depo olmadığı için toprağa derin bir çukur kazar, patatesi orada depolardık, üzerini de kapatırdık. O bile soğuk hava deposu vazifesi görüyordu. Ki buranın şartları ona çok uygun o yüzden burayı bize verin. Bolu’daki üreticinin ürünü para etsin. Cebi para görsün bizim derdimiz bu” şeklinde konuştu.

“BU GÜN NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ ORTADA”

Tünellerin depo olma fikrinin önceki dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ait olduğunu belirten Başkan Özcan, “Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de anlatmıştım. En son Sağlık Bakanı yine patates kafalılar demişti. Dedim ki bak bu fikrin ilk fikir babası Ak Partinin kurucu il başkanı ve şu anki belediye başkanınızdır. Alaaddin beyin siyaset yaptığı dönemdeki en makul en parlak fikrîde buydu. Ben bunun kadar mantıklı, ayakları yere basan fikir kendisinden duymadım. Sonra bizde bunu sahiplendik evet dedik ‘doğru’ yapılsın. Ancak maalesef Ak Partili siyasetçi arkadaşlarımız sadece bu milletvekilleri değil bundan önceki milletvekilleri bizim istediğimiz yeri sanki mevcut tünelmiş gibi Sayın Cumhurbaşkanına anlattıkları için biz yıllardır meydanlarda hakaret işittik. Patates kafalılar dediler, bunların zihniyeti böyle dediler. Her şeyi söylerdiler. Ama bu gün ne kadar haklı olduğumuz ortada. O yüzden bu çok büyük bir yalandı. Bu yalanı kendi gözleri Sayın Cumhurbaşkanımız görsün” ifadelerine yer verdi.

“MİLLİ SERVET HEBA OLSUN DENİLİYORSA BENİM SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY KALMAZ”

21 yıldır atıl durumda duran tüneller için büyük paralar harcandığını belirten Başkan Özcan açıklamasında son olarak, “Bu tüneller uzun süredir bakımsız kaldığı için tabanında su var. Biz o suyu deşarj etmeyi, tabanını güçlendirmeyi hatta tünelin güçlendirmesinde fayda var denirse bunu dahi üstleniriz. Biz Bolu Belediye olarak bunu yapamayacak bir belediye değiliz. Bunun gibi tüneli Karadere tünelinde yapıyoruz. O yüzden güçlendirmeye ihtiyacı var denirse biz bunu da üstelenmeye hazırız. Burası çok büyük paralar harcanarak yapılmış. Bir kısmı çöktüğü için güzergahı değiştirilmiş ama bazı yerleri sağlam. 350-400 metre gidiyor. Bundan daha iyi depo bulabilir miyiz? Ben kamuoyunun ve Sayın Cumhurbaşkanının taktirine sunuyorum. Böyle kalsın, milli servet heba olsun deniliyorsa benim Belediye Başkanı olarak söyleyeceğim bir şey kalmaz” dedi.