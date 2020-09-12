Özcan “Bunlara gazeteci bile denilmez”

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde Bolu’daki yerel basın temsilcileri ile bir araya gelen Tanju Özcan, ildeki koronavirüs vakaları ve ölüm sayıları ile ilgili bilgiler vermiş ve Gazetecilerin, “Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden insanların defin işlerini mezarlık işleri müdürlüğü yapıyor. Kaç kişi defnedildiğine dair bir rakam paylaşabilir misiniz?” sorusu üzerine, “Son olarak bir rakam alamadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum 40 civarında diye. Yani şöyle söyleyeyim ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı” açıklamasında bulunmuştu.

“BUNLARA GAZETECİ BİLE DENİLMEZ”

Başkan Özcan, bu açıklamasının ardından ulusal basında çıkan hakkındaki haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Başkan Özcan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yandaş basın yine bizimle ilgili bir haber yapmış. Geçtiğimiz günlerde gazeteci arkadaşlarla yapmış olduğum toplantıdaki konuşmamın bir kısmını çarpıtarak, ucundan kesip birleştirerek kamuoyuna servis etmiş. Bu yandaş haberleri nefretle kınıyorum. Bunlara gazeteci demek bile olmaz. Yandaş basındakiler ‘Bırakın Ölsünler’ gibi bir manşet atmışlar. Benim ağzımdan böyle bir kelime çıkmadı. Koronavirüsle ilgili ilk önlemleri alan belediyeyiz. Virüsün yayılmaması için dezenfekte çalışmalarını başlatan ilk belediyelerdeniz. Türkiye’de bütçesine göre en fazla koronavirüs yardımı yapan belediye de Bolu Belediyesi. Demek ki çok gözlerine batmışız ki sözlerimizi çarpıtmışlar. O gün toplantıda ölenlerin bir kısmını yaşlı ve ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Ama ‘bırakın ölsünler’ gibi bir manşeti o açıklamamdan nasıl çıkarmışlar anlamıyorum. ‘Bir ayağı çukurda’ lafı bir atasözüdür. Ağır risk altında olan kişiler anlamına gelir. Ben kimsenin ölmesini isteyen biri değilim. O gün söylediklerimden yandaş basına ekmek çıkmaz. Böyle bir haber yapılıyorsa da bunun adı gazetecilik olmaz.” dedi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptırdığı antikor testi sonrası daha önceden koronavirüse yakalandığını öğrendi. Başkan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben bugün hastaneye giderek antikor testi yaptırdım. Benim öncesinde koronavirüse yakalandığım belirlendi. Ne zaman koronavirüse yakalandım bilmiyorum ama atlatmışım. Benim gibi koronavirüse yakalanarak anlamadan atlatan binlerce insan var. “ dedi.