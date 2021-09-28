Özcan çalışmaları yerinde inceledi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, Dörtdivan Belediyesi ile yaptığı protokol gereği, ilçede yol ve kaldırım yenilemeleri yaptı. İlçenin ana caddesinin yol ve kaldırım yenilemesinin tamamlanmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Rasim Özdemir ile birlikte hafta sonu çalışmaları yerinde görmek üzere Dörtdivan’a gitti. Burada kendisine eşlik eden kalabalık grupla çehresi değişen ana caddeyi inceleyen ve esnaf ziyareti yapan Özcan, yoğun ilgi gördü. İlçe esnafı ve vatandaşlar Başkan Özcan’ı, Dörtdivan’a yaptığı destek dolayısıyla kutlayarak, teşekkürlerini sundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde görmek için gittiği Dörtdivan’da büyük ilgi gördü. Başkan Özcan, ilçenin ana caddesinde yapılan çalışmalar ile ilgili, “Başkanın kim olduğuna, hangi siyasi partiye mensup olduğuna bakmaksızın biz bütün ilçe belediyelerimize hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız bu yardımların karşılığında oy gibi bir şey beklemiyoruz. Bir Allah razı olsun demeniz bizim için yeter.” dedi.

“Asfalt ekiplerimiz başarılı bir iş çıkarmış”

İncelemelerin ardından ilçe merkezini modern bir görünüme kavuşturan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Dörtdivan belediyemiz ile bir protokol yapmıştık. Bu protokol kapsamında bu ana caddenin asfaltlama işini biz üstlendik. Daha öncesinde yine Dörtdivan Belediyemiz ile yapmış protokol çerçevesinde bir kısmı hibe olmak kaldırım plak taşlarını da biz vermiştik. Bugün de ekibimizle birlikte yaptığımız asfaltın nasıl yapıldığını kontrol etmeye geldik. Sağ olsunlar bizim asfalt ekibimiz oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Bir tek yol çizgileri kalmış. İnşallah onları da 1-2 hafta içinde tamamlarız. Burası daha modern bir görünüme kavuşur.” dedi.

“Bütün ilçe belediyelerimize hizmet götürmeye gayret ediyoruz”

İlçe esnafın da çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özcan, siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm Bolu’ya hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Esnafımızı da ziyaret ettik. Son derece memnun olduklarını söylediler. Biz hep şunu söylüyoruz: Dörtdivan’ı biz Bolu’dan ayrı görmüyoruz. Yani Bolu’nun Sağlık, Sümer Mahallesi neyse Dörtdivan o. Ayrıca bizim anlayışımızda partizanlık yok. Biz Cumhuriyet Halk Partili Başkan tarafından yönetilen Mengen Belediyesi’ne de yardım ediyoruz, Milliyetçi Hareket Partili Başkan tarafından yönetilen Mudurnu’ya da yardım ediyoruz. Bizim için hiç fark etmez, siyasi iradeye saygı duyuyoruz. Dörtdivan kimi seçerse seçsin, Mudurnu kimi seçerse seçsin bizim başımızın tacıdır. Hamza başkanla da çok iyi ilişkilerimiz var. Sağ olsun Dörtdivan’ı kalkındırmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizimle de gayet sıcak ilişkileri var. Özetlemek gerekirse, Başkanın kim olduğuna, hangi siyasi partiye mensup olduğuna bakmaksızın biz bütün ilçe belediyelerimize hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Keza ilçelerimizin köylerinin taleplerini de hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Şuan Dörtdivan’ın 3 köyüyle ilgili yardım talebi Belediye Meclisi’mizden geçti. Onların da ihtiyaçlarını kısa sürede tamamlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız bu yardımların karşılığında oy gibi bir şey beklemiyoruz. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Bir Allah razı olsun demeniz bizim için yeter” diye konuştu