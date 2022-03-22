Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 1 aydır Bolu’nun gündemini meşgul eden AK Parti İl Teşkilatı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki hukuk savaşı başka bir boyuta taşındı. Bolu AK Parti İl Teşkilatı kucak dolusu dosyalarla Tanju Özcan’a karşı hukuk savaşı başlatmıştı. Sonrasında ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu dosyaların 4 tanesinin göstermelik sadece 97 maddeden oluşan 1 dosyanın Savcılığa teslim edildiğini belirtmişti. Başkan aynı zamanda da bu dosyada bulunan suç duyuruların çoğunun boş olduğunu anlatmıştı.

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN DÖNEMİ SONA ERDİ”

Bugün açıklamalarına yenisini ekleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Çamur at izi kalsın dönemi sona erdi. Çamur atıyorsan cezanı çekeceksin. Hakkımda ipe sapa gelmez hayali suçlamalarla, suç durusunda bulunan Milletvekilleri ve Ak Parti yöneticileri hakkında iftiradan dolayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Hodri Meydan” dedi.