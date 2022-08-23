Özcan, “CHP’liler üzülür, AKP’liler sevinir” dedi

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tv100 kanalında yayımlanan 'Taksim Meydanı' isimli programa konuk oldu. İhraç talebine ilişkin açıklama yapan Özcan, ""Siyasal olarak son beş seçimdir AK Parti’yi yenen biriyim. Benim CHP’den ihraç edilmem AK Parti’yi siyasal olarak mutlu edecektir" dedi.

Özcan ihraç istemiyle sevk edildiği disiplin kuruluyla ilgili "Niye disipline verildiğimi anlayabilmiş değilim. Resmi gerekçe belediye meclisinde bir meclis üyesiyle girdiğim tartışma. Duruşmam, sözlü savunmam 25 Temmuz’da alındı, bugüne ertelendi. Bugün haber aldım 26 Eylül’e ertelendi. Sığınmacılarla ilgili söylediklerim, HDP ile ilgili söylediklerim, bazı uygulamalarım olabilir. Cinsiyetçi söylemde bulunduğum gerekçesiyle disipline verildim. Savunmamda o diyaloglarla ilgili savunmamı verdim" dedi.

Özcan "Bugün yaşanan bir tehlikeyi görmemezlikten, duymamazlıktan gelemem. Yarın torunlarımın gözünün içine utanmadan bakabilmek için bugün yanlış gördüğüm konularda söz söylemekten geri duramam. Bazı ürünlere zam yapacağım derken suyu neden öne çıkardım? Bunun ulusal boyutta ses getirmesini istedim, bu konunun tartışılmasını istedim. Sığınmacılardan daha fazla gelir elde etmek için bunu söylemedim" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırılmıştı. Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" demişti. Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı. Özcan, bir süre sonra tedbir kararının kaldırıldığını açıklamış; sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır" ifadelerini paylaşmıştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022, 11:43