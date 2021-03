Özcan “Come to Bolu”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için forma imzalarken selam söyleyen Beşiktaşlı futbolcular Adem Ljajic, Domagoj Vida, Atiba Hutcinson ve Josef De Souza’ya Tanju Özcan'dan videolu yanıt geldi. Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı forma ile poz veren Başkan Özcan, sporculardan gelen "selam" videoları sonrası Beşiktaş'ı Bolu'ya davet ettiğini belirtti. Beşiktaş tribünlerinin sloganı haline gelen Come to ile tamamladığı videoda "Sizi Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz. Come to Bolu"dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:26