Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığı seçimlerinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi destekleyen Özcan, bu seferde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına karşın yeni bir girişim içerisine girerek, bu girişimini de sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Özcan; 9-10 Mart 2018 de CHP Tüzük Kurultayı gerçekleştirileceğini belirterek; “Ben partinin Cumhurbaşkanı adayının CHP üyelerince seçilmesinin en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum.Bu yüzden CHP üyesi arkadaşlarımın dilekçe imzalayarak katkı vermesini, üye olmayan arkadaşlarımın ise, en az 3 tanıdığı CHP üyesine ulaşmasını önemle istirham ederim.imzaları Tanju Özcan TBMM ANKARA adresine göndermeniz yeterli olacaktır” dedi.