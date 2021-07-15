Özcan, “Cumhurbaşkanı’nı 17 yıldır kandıranları kınıyorum”



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bolu Tüneli hakkında dile getirdiği, ‘patates deposu’ açıklamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Konuyu defalarca anlattığını dile getiren Başkan Özcan, eşofman giyerek, ünlü Eşofmanlı Şevket Hoca gibi anlattı. Başkan Özcan, Bolulu AK Parti üyelerinin yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kandırdığını ifade etti.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI’MIZ YİNE AYNI ŞEYİ ANLATIYOR”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Maalesef 19 yıldır Türkiye’de bir yalan söyleniyor ve bu yalana herkes inanıyor. Biz bunu defalarca anlattık. Basın toplantılarıyla anlattık, meclis kürsünden anlattık, yerine gidip anlattık. İmar planlarından anlattık. En sonun bize eşofmanlı şevket hoca gibi anlattıracak. Dün Sayın Cumhurbaşkanı’mız yine aynı şeyi anlatıyor. Diyor ki, ‘Ey gençler siz bilmezsiniz, bu CHP zihniyeti, Bolu Dağı Tüneli’ni yapmayıp, oraya patates deposu yapacaktı.’ Arkadaşlar 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı’nı kim kandırıyor. Önce oradan başlayalım. ‘FETÖ beni kandırdı’ dedi. 17/25’e kadar, eyvallah. Çözüm sürecinde ‘HDP, PKK bizi kandırdı’ dedi. Ama 19 yıldır hala kandırıyorlar bu depo konusunda. Hala doğruları anlatmıyorlar. Hala Sayın Cumhurbaşkanı zannediyor ki Bolu Dağı Tüneli’ni yapmayacaktı CHP zihniyeti. Kaldı ki onun dediği CHP zihniyeti ne zaman iktidar olmuş en son?” ifadelerini kullandı.

“BİZİM BAHSETTİĞİMİZ TÜNELLE ARASINDA 3 KİLOMETRE VAR”

Özcan, “Şu an Bolu Dağı’nın geçtiği tünelle bizim bahsettiğimiz tünelle arasında 3 kilometre var. Aralarında hiçbir bağlantı bile yok. Bakın 12 Kasım depreminde Bolu Dağı tünelinin bir kısmı çökmüştür. Sonra tünelin güzergâhını değiştirdiler ve şimdiki güzergâha aldılar. Burada da atıl 2 tane tünel kaldı. Gittik baktık bu tüneller sağlam. Bu birincisi. İkincisi bu fikri ortaya atan bir CHP’li değil, AK Parti’nin Kurucu İl Başkanı ve 2004’den 2019’a kadar Bolu’nun Belediye Başkanlığını yapmış olan Sayın Alaaddin Yılmaz. Hayatımda Alaaddin Yılmaz’dan duyduğum en mantıklı sözlerdi. Evet, burada atıl tüneller var, patates deposu olmaya uygun. Mantar tesisi yapılmaya uygun. Her şekliyle uygun” dedi.

“EŞOFMANLI ŞEVKET HOCA GİBİ ANLATMAYA KARAR VERDİM”

Eşofmanını giyerek anlatmaya başlayan Belediye Başkanı Özcan, “Her şeyi anlattık. Ama bir türlü anlamadıkları için ben de en son daha anlaşılır bir şekilde anlaşılsın diye eşofmanımı giydim. Eşofmanlı Şevket Hoca gibi anlatmaya karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanı’nı 17 yıldır kandıranları kınıyorum. ‘Sayın Cumhurbaşkanım bahsedilen tünel o tünel değil. İki o fikir CHP’lilerden değil, bizim kendi il başkanımızdan geldi’ diyemeyenleri kınıyorum. Korkakları kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandıranları kınıyorum. Ne farkınız kalıyor sizin FETÖ’cülerden? Niye doğruyu söylemiyorsunuz?” diye konuştu.

‘PATATES KAFALI’

Atıl tünelin kullanılabilir olduğunu da belirten Başkan Özcan, “O da çıkıyor, meydan meydan dolaşıyor, ‘Ey gençler, CHP burayı patates deposu yapacaktı.’ Fikir bizden değil. Ama fikir güzel bir fikir. Fikri biz sahiplendik. Madem yıllardır böyle bir şey söyledi, ‘patates kafalı’ dedi. Patates kafalı CHP zihniyetine izin verin, orayı patates deposu olarak kullanalım diye karayollarına müracaat ettik, Karayolları o tünelin bu tünel olmadığına doğru diyor cevabında ama sudan gerekçelerle vermiyor. Ama dün artık Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapınca ben de bu açıklamayı eşofmanımı giymek suretiyle yapmak zorunda kaldım” kelimelerini kullandı.

“ALLADDİN YILMAZ’DAN DUYDUĞUM EN AKILLICA PROJEYDİ”

Eski Başkan Yılmaz’ın fikrinin doğru olduğunu da belirten Başkan Özcan, “Ama artık yeter ya, bu kadar büyük yalan söylenmez. Kaldı ki biz o eski tüneli yeniden istiyoruz. Bolu ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Bakın Bolu’da patates üreticileri patates deposu olmadığı için patatesini tüccarlara, yerinde çok çok ucuz fiyata zarar ederek satmak zorunda kalıyor. Yazık değil mi Bolulu patates üreticisine. Ama hala Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandırmaya devam ediyorlar, hala Sayın Cumhurbaşkanı kandırılmaya devam ediyor. Hala Sayın Cumhurbaşkanı kendisine söylenen yalana o kadar inanmış ki bunu Türkiye’nin her yerinde anlatıyor. Ben artık üzüntü duyuyorum. Bolu halkı beni Şehrül Emin olarak seçti. Bütün Türkiye’de söylenen bir yalanın doğru olmadığını, söylüyorum. Tekrar ediyorum, fikir bizden çıkmadı, fikir AK Parti İl Başkanı’ndan çıktı. İki güzel mantıklı bir fikirdi. Alladdin Yılmaz’dan duyduğum en akıllıca projeydi. Üçüncüsü zaten CHP’lilerin böyle bir önerisi dahi olmadı” dedi.

“AK PARTİ YÖNETİCİLERİ FETÖ’CÜLERDEN MAHARETLİ ÇIKTI”

Özcan son olarak şu ifadelere yer verdi; “En son eşofmanımızı giydik, gözlüğümüzü taktık, Eşofmanlı Şevket Hoca gibi anlatmaya karar verdik. Umarım bu kez anlamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı’m o tünel, bu tünel değil. İkincisi atıl durumda bir tünel var, Bolu ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Üçüncüsü 20 yıldır sizi kandırıyorlar. Şu kandıranlardan bir hesap sorun artık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı’nı FETÖ’cüler bile 20 yıl kandıramadı. Ama bizim Bolu’daki AK Parti yöneticileri FETÖ’cülerden maharetli çıktı Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandırmak konusunda. Yazıktır, günahtır.”