Özcan'dan Kar Açıklaması

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesinin yoğun kar yağışına karşı verdiği karla mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye ekiplerine yapılan haksızlığa üzüldüğünü belirten Başkan Özcan, yapılan haksız eleştirilere de cevap verdi.

Kar yağışı ile birlikte 500 bin ton tuz ve 70 bin ton solisyon kullanıldığını belirten Başkan Özcan, “59 araç an itibariyle çalışmalara doğrudan katılıyor.59 araçla 500 personelle gece gündüz çalışıyoruz. Ama tüm bu insanüstü çabalara karşı birileri buradan siyaseten malzeme çıkartmaya çalışıyor. Ben önce aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR MERKEZİNDE 50 CM İLE 80 CM ARASINDA BİR KAR KALINLIĞI BULUNUYOR

Belediyenin karla verdiği mücadele hakkına açıklamada bulunan Başkan Özcan, “Bu kelimeyi kullanmayı sevmiyorum ama doğal bir felaket yaşıyoruz. Önümüzdeki haftada bunun devam edebileceği şeklinde meteorolojiden bilgiler alıyoruz. Şu an itibariyle şehir merkezinde 50 cm ile 80 cm arasında değişen bir kar kalınlığı bulunuyor. Bu bir rekor, 1985 yılından bu yana Bolu’ya düşen en büyük karla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 38 yıl sonra en büyük miktarda yağan kar ve hala devam ediyor. Yarın ara verecek hava tahminlere göre, ama Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yoğun olmak üzere Perşembe gününe kadar devam edeceği şeklinde uyarılar alıyoruz” dedi.

59 ARAÇ AN İTİBARİYLE ÇALIŞMALARA DOĞRUDAN KATILIYOR

Kiralanan araçlarla birlikte 59 aracın çalışmalar doğrudan katıldığını belirten Başkan Özcan,“Bizim sorumluluk sahamız olan tam yol uzunluğu 2 bin 153 Km yolumuz var. Yine bin 500 km de kaldırımımız var. Geçmişte karla mücadele için 10 tane araç vardı. Ben görevi devir aldığımda. 2 yıl içerisinde bunun üzerine 4 tanede ben ekledim. Şimdi 14 araçla yapılmıyor. Piyasadan kiraladıklarımızla birlikte 59 araç an itibariyle çalışmalara doğrudan katılıyor. Biz yolları açıyoruz, tekrar kapanıyor. Şöyle bir şey var biz yolları açtığımızda yol kenarlarına parklar yapıldığı için o kar yığıntısı yol kenarına yığılıyor tabi araçların çıkışında büyük engel oluyor. Biz bunu görüyoruz. Bazı yerlerde iş yeri sahipleri yolun açılmasına karşı çıkıyoruz. Onu da söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARİ TÜM YOLLAR AÇILMIŞ OLACAK

Gıda erişimine ulaşmakta olanlara belediye olarak gıda yardımında bulunacaklarını belirten Başkan Özcan, “Belediyemize gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Dün kendi gözümle gördüm, parti sokakta 1 saat içerisinde 3 kez açılmasına rağmen yol 3 kez kapandı. Şimdi kar durmuş gibi görünüyor. Perşembe günü itibari ile birkaç ara sokak dışında tüm yollar tamamen açılmış olacak. Yine vatandaşlarımız araçları ile çıkıp mağdur olmasınlar diye pazartesi gününe kadar otobüsleri tamamen ücretsiz hale getirdik. Ufak tefek saatlerle ilgili aksaklıklar yaşanıyor ama hiç durmuyor. Diğer şehirlerde toplu taşımada durdu. Yine vatandaşlarımıza bir mesaj attık. ‘Ben gıda erişimine ulaşmakta güçlük çekiyorum’ diye tüm vatandaşlarımıza gıda yardımı yapmaya hazırız” dedi.

5 GÜNDE 500 TON TUZ 70 TON’DA SOLİSYON KULLANILDI

Bolu Belediyesinin tuz kullanmadığı yönünde çıkan dedikodular hakkında da açıklamada bulunan Özcan, “Şöyle bir laf çıkmış, ‘Tanju başkan tuz kullandırmıyor’ diye. Bu nerden çıktı bilmiyorum. Ama şu ana kadar 500 ton tuz kullanıldı. Yine 70 ton’dasolisyon kullanıldı. Bu Bolu’nun tarihinde hiç kullanılmamış olan rakamlar. Yani 2018 yılında ağır bir kış geçirdiğimizde 208 ton kullanılmış. Bizim sadece 5 günde kullanıldığımız 500 ton tuz70 ton’dasolisyon. Dolayısıyla biz müdahale etmiyor değiliz” ifadelerine yer verdi.

KARIN ÜZERİNDEN BİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Belediyenin yaptığı çalışmalara yapılan eleştirilere cevap vererek tepki gösteren Başkan Özcan, “Ben burada vatandaşlarımıza tepkilerinde dolayı kızmıyorum. Vatandaşın hayatımı kolaylaştırmak bizim için önemli. Ancak 59 araçla 500 personelle gece gündüz çalışıyoruz. Artık bu kepçeyi kullanan arkadaşlarımız sürekli beyaza bakmaktan gözleri görmez hale gelmiş. Ama tüm bu çabalara karşı insan üstü çabalara karşı birileri buradan siyaseten malzeme çıkartmaya çalışıyor. Ben önce aynaya bakmalarını tavsiye ediyorum. Şu anda Bolu’da açık köy yolu yok. 491 köyümüz var belki birisinde ikisinde yol açıktır. İlçeler arası yollar kapalı, daha önemlisi D-100 kapalı, otoban kapalı. Ankara’dan bize ek araç geliyor. Araçlar ulaşamıyor. Yol kapalı olduğu için. İzmit’ten destek istedik. İzmit’ten de bura araçlar gelemiyor. Sen bu lafları yapacağına, komik komikklipler hazırlayacağına aynaya bak. Bundan Bolu’da herkes etkileniyor. Bunun siyaseti mi olur? AK Partilisi’de etkileniyor, CHP’lisi de. Komik komikklipler hazırlamışlar. Öyle belediye çalışanları bir biri ile kar topu oynuyormuş. Buradan ne elde etmeye çalışıyorlar ben onu anlamaya çalışıyorum. Aklımıza gelmeyen fikirleri varsa paylaşsınlar bizimle biz hazırız dinlemeye. Ama buradan siyasi rant peşinde koşanlara ben zavallı diyorum. Bunun adı zavallılık. Bu tür doğal afetlerde siyaset yapılmaz. Bu sıkıntı 3 gün sonra geçer ama onlar belediye çalışanlarına yaptıkları haksızlıkların bedelini ömür tarafta da ödeyemezler.

491 köyün yolunu bir tur bile açamadılar. Türkiye’de en büyük kar yağışını burası almış. Değer şehirlerinin hiç birinde böyle bir şey yok AK Partilisi, CHP’lisi bir araya gelmiş kriz masası oluşturuyorlar. Burada da bizimkiler Allah’ın bize bolca verdiği karın üzerinden bizi karalamaya çalışıyorlar. Bana söyledikleri umurumda değil. Ama benim belediye çalışanlarıma 2 gündür uyumadan donma pahasına çalışanlara bunları söylüyorlar ondan dolayı üzülüyorum” ifadelerine yer verdi.

SAÇMA SAPAN TALEPLER GELİYOR

Karla mücadele çalışmalarında belediyeye gelen taleplere de değinen Başkan Özcan, “Saçma sapan talepler geliyor, karla ilgili. Şöyle talep olur mu? ‘Çanak antenim kar kapattı dizimi izleyemiyorum’ Ne yapacak belediye çalışanı senin çanak antenini mi temizleyecek. Yok bir hanım efendinin çizmesinin içine kar girmiş ayağı ıslanmış hasta olursa hesabını belediyeden soracakmış. Böyle şeyler olur mu? Şu yol kapalı açılması gerekir bizi uyarın vatandaş olarak o sizin göreviniz. Onu yapmakta bizim mecburiyetimiz. Bundan dolayı biz alınmıyoruz. Olumsuz yorum yapanlara biz trol falanda demiyoruz. Ama birkaç tane trol var. Adam Trabzon’da yaşıyor. Bolu’ya hiç gelmemiş Bolu ile ilgili her gün yorum yapıyor” dedi.