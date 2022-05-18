Özcan “Dörtdivan’ın her zaman yanındayız”

Haber: Erdal Tanrıverdi

İyi Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir ve Dörtdivan merkeze bağlı bir grup mahalle muhtarı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti. İyi Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, beraberindeki Çitler Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldız, Adakınık Mahallesi Muhtarı Aydın Güler ve Deveciler Mahallesi Muhtarı Ali Altunay ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette muhtarlar Başkan Özcan'dan su borusu, kilitli parke taşı ve oturma bankı talebinde bulundular. Dörtdivan'ın her zaman yanında olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Özcan, bundan sonraki süreçte de Dörtdivan'a destek vereceğini belirterek muhtarların taleplerinin karşılanacağını söyledi.