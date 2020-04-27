Özcan, “Durumu kritik olan 1 kişi var”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı basın açıklaması ile koronavirüsle mücadele kapsamında belediye tarafından yürütülen çalışmaları aktardı. Sosyal yardımlara en çok önem veren belediye olduklarını belirten Başkan Tanju Özcan açıklamasında şunları söyledi: “Şu ana kadar bugünkü rakamlar hariç 12 bin 198 haneye gıda kolisi gönderdik. Bu şu demektir. Bolu’nun belediye sınırlarındaki nüfusu 180 bin, dörde böldüğümüzde 45 bin hane demek. Bu da yaklaşık her 4 haneden bir tanesine Bolu Belediyesi olarak gıda yardımı gerçekleştirmiş olduk. Bu süreçte bize gelen bağışlar hariç bugün itibariyle 470 bin maske dağıttık. Bunların 117 bin 323 adetini doğrudan belediye ekiplerimiz konutlara ulaştırdı. Kalan kısmı belediyemize gelenlere verdiklerimiz ve ağırlıklı bir kısmı da muhtarlar aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıttığımız. Bugün itibariyle arkadaşlar 470 bin adet maskeyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bu süreçte 2429 aile bizden kolonya talep etmiş bunları gerçekleştirmişiz. 65 yaş üstü numarasını tespit edebildiğimiz 7989 vatandaşımıza ulaşmış arkadaşlarımız. Zaten 9 bin küsürdü 65 yaş üstü vatandaş Bolu’da. Bunun 7989’unun numarasını tespit etmişiz ve aramışız. Bunlardan 1158 si bizden talepte bulunmuş ve bu taleplerin şu an itibariyle yüzde 97’si gerçekleştirilmiş durumda. Geri kalan vatandaşımız da sadece hassasiyetimiz için teşekkür etmiş.”

“YIKANMAMIŞ TEK BİR SOKAĞIMIZ VEYA CADDEMİZ KALMAYACAK”

Koronavirüs gelmeden önce dezenfeksiyon konusunda tedbirleri almaya başladıklarını vurgulayan Başkan Özcan, “Biz korona öncesinde ilk virüs Türkiye’de tespit edilmeden başladığımız çalışmalar sonucunda 2 milyon 750 bin metrekare kapalı alanda, 3 milyon 500 metrekare açık alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmişiz. Yine 12 bin ton dezenfeksiyonlu suyla 550 kilometre cadde, sokak, yolların yıkama çalışmalarını gerçekleştirmiş olduk. Hızlı bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Zannediyorum Ramazan Bayramına kadar Bolu’da dezenfeksiyonlu suyla yıkanmamış tek bir sokağımız veya caddemiz kalmayacak. Yine bu süreçte her gün 300’ün üzerinde aileye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu da günde 1200 kişiden daha fazla insanın karnının doyması anlamına geliyor. Şu ana kadar Bolu Belediyemize haricen de talep gelmiş. Bu taleplerin de yüzde 90’ının üzerini biz gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“VAKA OLARAK BOLU TÜRKİYE’NİN EN İYİ İLİ DURUMUNDA”

Başkan Özcan açıklamasında son olarak ise ilimizdeki koronavirüs vakalarına değindi. Özcan konuyla ilgili açıklamasında “Şu anda Bolu’muzda günde 250 ila 300 arası test yapılıyor. Kapasitemiz 400’e kadar çıkmaya müsait. Ancak memnuniyetle söylüyorum özellikle son birkaç gündür 300 test yapılmasına rağmen bazı günler bir iki vaka çıkıyor, bazı günler hiç vaka çıkmıyor. O anlamda yapılan test sayısına göre tespit edilen vaka bakımından Türkiye’nin en iyi ili olduğumuzu memnuniyetle söyleyebilirim. Bolu’daki toplam vakaların yarısından fazlası iyileşmiş durumda. Bu oran da Türkiye’nin oldukça önünde. Vaka tespit edilen vatandaşlarımızın yarısından fazlası iyileşmiş durumda. O yüzden diyorum ya belediyenin aldığı tedbirlerin erken başlatılmış olmasının bu rakamların etkisi olduğunu memnuniyetle görüyorum. Tabi burada vatandaşlarımız diğer illere göre evde kal çağrılarına oransal olarak daha fazla uyuyorlar. Ama dışarı çıkan vatandaşlarımız da- gözlüyorum özellikle bankalar önünde- hem sosyal mesafeye kendileri dikkat ediyorlar hem de zabıta ve polis ekiplerimiz, bekçi kardeşlerimizin sık sık uyarıları oluyor. Bu önlemleri bir iki hafta daha böyle sıkı tutabilirsek heralde Bolu olarak bu virüsü çok ucuz atlayacağız. Koronadan toplam vefat sayımız 2. Şu an da entübe olan hasta sayımız, benim aldığım bilgilere göre durumu kritik olan 1 kişi var. Dolayısıyla yoğun bakımla ilgili bir sıkıntımız olmadığı görülüyor. Şu ana kadar Bolu dışında vefat etmiş olan Bolululardan 1 kişinin Bolu mezarlıklarına defnedildiğin, diğerlerinin Bolu’ya getirilmediğini sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.