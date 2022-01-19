Özcan duyurdu toplu taşıma ücretsiz

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile toplu taşımanın ücretsiz olduğunu duyurdu. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı duyuruda, ilimizde devam eden yoğun kar yağışına rağmen toplu taşıma hizmetinin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

“CAN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİN”

Başkan Özcan konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Yoğun kar yağışına rağmen toplu taşıma hizmetleri aralıksız devam etmektedir. 19.01.2022-24.01.2022 tarihleri arasında toplu taşıma tamamen ücretsizdir. Can ve mal güvenliğiniz için toplu taşıma hizmetini kullanmanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.