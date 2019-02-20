Özcan; “Elele vereceğiz”

Haber: Aysun BEYKOZ

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bolu Bağışçılar Vakfı'nı ziyaret etti. Vakfın yönetim kurulu başkanı Şerafettin Erbayram ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Özcan "Bir yola çıktık ve amacımız ortak. Sloganımız da zaten Bolu'yu seviyorum. Sizlerde en az bizim kadar Bolu'yu seviyorsunuz. Bu yüzden Allah nasip ederse, millet bize teveccüh gösterirse el ele vereceğiz ve Bolu'muzu bugünkünden çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Hem turizm, hem sanayi hem de tarımsal üretim anlamında el ele vererek, çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha güzel bir Bolu, örnek bir şehir oluşturma hayalimiz var. Bunu gerçekleştirebilmek için kollarımız sıvadık. İnşallah hep birlikte çok güzel bir Bolu inşa edeceğiz" dedi.

TANJU ÖZCAN "ENGELLİ VE YAŞLILAR HİZMET MERKEZİ KURULACAK"

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı Bolu Şubesi'ni ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, partililerle birlikte Dağkent Mahallesi'nde bulunan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı Bolu Şubesi'ni ziyaret etti. 15 Şubat Cuma günü kamuoyuna açıklanan 59 sosyal-teknik proje ve vaatlerin içinde bulunan Engelliler ve Yaşlılar Hizmet Merkezi kuracaklarını ifade eden Özcan, bu proje ile engellerin toplumsal hayatta yaşayan, üreten, etkinliklere katılan bireyler olmalarını sağlayacaklarını söyledi. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı Bolu Şubesi yönetim kurulu başkanı ZüriyeDoğanüz'den bilgiler alan Özcan, engelli vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.