Özcan, Emlakçılar Derneği ile buluştu

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Soylu Otel’de gerçekleştirilen programda Emlakçılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Bolu’yu çok güzel bir şehir haline getireceklerini belirten Özcan, “Hep birlikte el ele vereceğiz, Bolu'nun turizm anlamında Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden, en çok turist çeken şehirlerinden biri haline getireceğiz. Öncelikle bu şehri güzelleştireceğiz. Şehrin merkezine Allah vergisi Abant, Gölcük ve Yedigöllerin dışında kul yapımı eserler kazandıracağız. Bolu'yu dünyanın tanıdığı bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Otopark katılım paylarını da düşüreceklerini belirten Özcan, inşaat sektörünün daha canlı bir hale geleceğini, inşaat sektörünün bağlantılı olduğu her alanda esnafın yüzünün güleceğini söyledi.