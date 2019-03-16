Özcan, “Engelleri hep birlikte aşacağız”

Haber: C. Kutay Aykan

Seçim çalışmalarını sürdüren Tanju Özcan, sosyal projeleri ile ilgili olarak bilgiler verdi. Engelli ve yaşlıların hayat standartlarını arttırabilmek adına düşündükleri projeleri hayata geçireceklerini belirterek, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için psikoloji, rehberlik ve sosyal danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Toplumsal hayatta yaşayan, üreten, etkinliklere katılan bireyler olmaları sağlamak zorundayız. Medya, sosyal medya, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ve belediye tarafından yapılacak çalışmalar ile engelleri hep birlikte aşacağız” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için fiziki düzenlemeler yapılacağını açıklayan Özcan, “İlimizdeki kamusal alanlar içinde ve bu mekânlara erişim için gerekli fiziksel düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Parklarda ve oyun alanlarında engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın erişimi ve kullanımı için fiziki düzenlemeler yapacağız. Belediye otobüslerinde engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımızın daha rahat kullanabilmesini sağlayacağız. Zihinsel engelli çocuklarımız için meslek edindirme kursu açacağız. Bu kurslardan mezun olan çocuklar, belediyenin çeşitli birimlerinde ve belediyemiz bünyesinde özel olarak kurulacak işletmelerimizde meslek sahibi olarak çalışarak, kendi paralarını kazanacak. Böylelikle sosyal güvenceleri olacak ve bu iş yerlerinden emekli olacaklar” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 14:02