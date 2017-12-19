banner133

banner101

19 Aralık 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özcan eski Başbakan Davutoğlu’na kafayı taktı

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bir dönem başbakanlık yapan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun aldığı maaşa kafayı taktı.

    19 Aralık 2017 Salı 09:52
    Bu haber 180 kez okundu
    Özcan eski Başbakan Davutoğlu’na kafayı taktı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bir dönem Başbakanlık görevini yapan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda bu görevini Binali Yıldırım’a devreden Ahmet Davutoğlu’nun aldığı maaş Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın ilgi odağı oldu.

    Başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun meclise hiç gelmediğini önce TBMM’de aldığı sözle aha sonra da sosyal paylaşım sitesinden paylaşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, “Davutoğlu aylardır mecliste yok. Bence millet olarak boşuna maaş ödüyoruz gibi geliyor kendisine. Davutoğlu’yla ilgili iç tüzük hükümleri uygulanmayacak mı?” diye açıklama yaptı. Özcan, bu paylaşımla yeni bir gündem yaratmış oldu.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIZIM VE BENİM TEŞEKKÜRÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz ALKIŞLARLA 3 GOL, 3 PUAN (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu“ AİBÜ” de 2 İlim İnsanını Dostca Dinledik ve Bilgilendik …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖFKENİZİ BİRİKTİRİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Siyaset Zor İş
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129