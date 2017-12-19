Haber: Kasım ŞAHİN

Bir dönem Başbakanlık görevini yapan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda bu görevini Binali Yıldırım’a devreden Ahmet Davutoğlu’nun aldığı maaş Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın ilgi odağı oldu.

Başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun meclise hiç gelmediğini önce TBMM’de aldığı sözle aha sonra da sosyal paylaşım sitesinden paylaşan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, “Davutoğlu aylardır mecliste yok. Bence millet olarak boşuna maaş ödüyoruz gibi geliyor kendisine. Davutoğlu’yla ilgili iç tüzük hükümleri uygulanmayacak mı?” diye açıklama yaptı. Özcan, bu paylaşımla yeni bir gündem yaratmış oldu.