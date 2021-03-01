Özcan, esnafa sahip çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Özcan yaptığı açıklamada, esnafın bankalardan aldığı ticari kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde çok zorlandığını belirterek, borçların ertelenmesi için bankaların elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Salgın nedeniyle zor zamanlardan geçen esnafın iş yeri açıldığında kazancının uzun süre borçlara gideceğini belirten Özcan, “Pandemi sürecinde iş yeri tamamen kapalı olan, kısmi çalışan fakat bu kez de kazancı olmayan binlerce esnafımız tam 1 yıldır zor zamanlardan geçiyor. Verilen desteklerde şartları sağlayamayan veya kredi çekerek bu zor günleri geçirmeye çalışan esnafımız şimdi umutla iş yerlerini açmayı bekliyor. Fakat iş yerini açtıktan sonra da en az 2-3 yıl çektiği ihtiyaç kredisi veya ticari kredilerinin borçlarını ödemek için çalışmış olacak. İş yeri açılmadan önce de açıldıktan sonra da bu borçları, diğer SGK primleri, vergi borçları, yapılandırma taksitleri gibi ödemeler hep üst üste geldi. Esnafımızın 31 Aralık 2020 öncesi dönemde Halkbank’tan aldığı, 2021’in ilk 6 ayında taksit ödemesi gereken kredi borçları ertelenmişti. Diğer tüm kamu ve özel bankalar da bu rahatlatıcı kararı örnek alarak bu dönemde elini taşın altına koymalı. Ticari krediler ve ihtiyaç kredileri ile birlikte tüm borçlar 2022 yılına ertelemeli” açıklamasında bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Özcan, esnafın bankalara olan ihtiyaç veya ticari kredisi ödemeleriyle birlikte SGK ve Vergi borcu yapılandırılmalarının 31 Mart’ta gelecek ilk taksit ödemeleri de ötelenmesini istedi.