Özcan, “Festival havasında kutlayacağız”

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında düzenlen “Bahar konseri” vatandaşlar tarafından beğeniyle dinlendi. Düzenlenen konsere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da katıldı. Şef Tahsin Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bolu Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu kent meydanında verdiği ‘Bahar’ konseriyle katılımcılardan tam not aldı.

“ATAMIZIN BOLU’YA GELİŞİNİ FESTİVAL HAVASINDA KUTLAYACAĞIZ”

Konserde koro üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Tanju Özcan şöyle konuştu: “Koromuz çok özverili bir çalışma sergiliyor. Aynı zamanda da çok başarılılar. İnşallah namları şehir dışına da yayılır ve daha çok konser verirler. Bu tür etkinliklere vatandaşımızın ciddi bir ilgisi var. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bolu’yu kültür ve sanatın daha yaygın olduğu bir şehir haline getirmemiz lazım. Çünkü Bolulular bu etkinlikleri istiyor ve özlüyorlar. İnşallah 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişini bundan sonra 2 gün boyunca bir festival havasında kutlayacağız. Bolu vatandaşlarımızın keyif aldığı bir şehir olacak. Bu etkinlikler de ilk adımları olacak. Vatandaşlarımızdan bu etkinliklere katılarak bizlere destek vermesini diliyorum.”

Başkan Özcan konuşmasının ardından sahnede İzmir Marşını koro ile birlikte söyledi. Vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile koroya coşkuyla eşlik etti.