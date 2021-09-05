Özcan; “Fetöcülerin linçine uğruyorum”

Haber: Okay Özcan

Başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı anısı büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında CHP'den "Bu ifadeler kabul edilemez. Özcan'ın durumunu pazartesi günü değerlendireceğiz" açıklaması gelmişti. Kendi partisinin bu sözlerine imalı bir cevap veren Özcan, "Hayırlısı neyse o olsun. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı linçe uğruyorum. Pişman değilim. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" dedi.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anlattığı bir anıyla büyük tepki toplamıştı. "Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?" diyen başörtülü kadın hakkında Özcan "'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi konuya böyle girince çevredekiler gülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN "DURUMUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ" AÇIKLAMASI

Bu ifadeleriyle kamuoyunun büyük tepkisini alan Özcan'a bir darbe de kendi partisinden geldi. CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztırak, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız MYK toplantımızda değerlendireceğiz. Tüzüğümüz bunu emrediyor" dedi.

"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"

Daha önce sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla da gündem olan Özcan, Twitter hesabından kendi partisi olan CHP'ye yanıt vererek, "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve fetöcülerin linçine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadelerini kullandı.