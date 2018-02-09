Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 36. Olağan Genel Kurultayını değerlendirdi. Özcan; “Kurultayımızın her şeyden Türkiye’ye birçok yönüyle örnek bir kurultay olduğunu söylemeliyim. Tabi ki eksiklikler olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiçbir partide parti içerisi demokrasinin yaşatılamadığını göstermesi açısından önemlidir. İki adaylı bir yarıştı. Bunun sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi delegesi Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla yola devam kararı aldı. Ben bu kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak ben her zaman Cumhuriyet Halk Partisi’ne değişimin fayda getireceğini düşündüm. Bu tavrımı da hiç kimseden gizlemedim. Dediğimiz gibi bu bir sandık ve burada delegeler bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye hepimiz saygı göstereceğiz. Hep birlikte 2019’da yapılması muhtemel yine de 2018’de yapılması gündem de olan seçimlerde başarılı olmak için kenetleneceğiz. Ben kurultay sürecimizin tüm partimize, ülkemize ve Bolumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

CHP TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

Açıklamasının devamında Partisinin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceği ile ilgi tüzükte hiçbir düzenlemenin olmadığını söyleyen Özcan, bu yüzden tüzüğün değişeceğini açıkladı. Konuyla ilgili Özcan; “Zannedersem biz birkaç ay içerisinde bir kurultaya daha gideceğiz. Bu kurultayın seçimle yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum. Genel Başkanın da ifade ettiği gibi bizim bir tüzük kurultayına gitmemiz gerekiyor. Keyfiyetten değil bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Çünkü 2007 yılında halk oylamasıyla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi anayasamıza girdi. Sonra 2014 yılında ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. O zaman 20 Milletvekili Cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyordu. Sonra 16 Nisan’da bir referandum daha yapıldı. Orada Cumhurbaşkanı adayı olma yöntemleri değiştirildi. 2014 yılından farklı olarak 100 bin imzayı bulan kişi Cumhurbaşkanı adayı olabilir denildi. Ayrıca 20 milletvekilinin aday göstermesi olayı çıkartıldı, yerine siyasi partilerin aday gösterme sürecine geçildi. Yani yeni Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine giderken CHP olarak bizim bir aday göstermemiz gerekiyor. Ama bizim tüzüğümüzde bu konuda bir eksiklik var. Aslında hiç düzenleme yok. Yani il başkan adayı, ilçe başkan adayı, milletvekili adayı, belediye başkan adayı nasıl olunur? Bunların hepsi bu tüzükte var. Ama Partinin Cumhurbaşkanı adayı nasıl olur diye bir düzenleme yok. O yüzden bu tüzük değişikliğinin bir an önce yapılması gerekiyor. Benim ve birkaç Milletvekili arkadaşımın bu tüzük değişikliği ile ilgili bu kurultay da bir talebi olacaktı. Ancak Genel Başkan ve Kurultay Divan Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde nasıl olsa tüzük değişikliği ile ilgili bir kurultay olacağı denildiği için olağan kurultayda bunu gündeme getirmedik” diye konuştu.

“GÖLCÜK TÜM BOLUNUN VE HALKININDIR”

Halen daha gündemde olan Gölcük Tabiat parkı ile ilgili de konuşan Özcan, Belediye başkanı Alaadin Yılmaz’a vazgeç çağrısında bulunarak; “Biliyorsunuz ki Gölcük ile ilgili İl ve İlçe örgütlerimizle, STK’larla ve Bolu Halkıyla etkin bir mücadele verdik. Bu mücadelelerimizde sonuç verdi. Belediye yangından mal kaçırır gibi yaptığı ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. Ama Rusların sıcak denizlere inme hayali nasıl yüzyıllardır sona ermiyorsa, bizim Belediye Başkanının, bu AKP zihniyetinin de yeşil alanları, tabiat parklarını ranta peşkeş çekme hayal ve idealleri ortadan kalkmıyor. Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Bolu’ya gelerek Belediye’yi ziyaret etmiş. Belediye Başkanının arkasını sıvazlayarak merak etme arkandayız demiş. Bizde Bolu Belediye Başkanına hatırlatmak istiyoruz ki Gölcük’ü peşkeş çektirmeyeceğiz. Her zamanki gibi bu konuda kararlıyız. O yüzden buradan Belediye Başkanına açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Gölcükle ile ilgili hayallerinden vazgeç. Gölcük tüm bolunun ve halkınındır. Böylede kalmaya devam edecektir. Bundan sonra nasıl adım atarsan at karşıda bizi bulacaksın.”

“ERDOĞAN’IN HAKKI DA HADDİ DE DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey’ sözlerine de tepki gösteren Özcan; “Cumhurbaşkanının öteden beri bu Türk kelimesine bir alerjisi vardı. Hatırlarsınız ki birkaç yıl önce anayasa değişikliği adı altında anayasadaki Türk kelimesini çıkartmaya çalışmıştı. Geçmişte Ziraat Bankasının önündeki T.C. ibaresini de bu zihniyet kaldırmıştı. Şimdi sen Türk Tabipler Birliğinin ve Türkiye Barolar Birliğinin bazı açıklamalarını eleştirebilirsin. Ama onların önündeki Türk veya Türkiye ibarelerini kaldırmak senin haddine değil. Diyor ki Bakanlar Kurulu karar vermiş. Şimdi bakanlar kurulunun başında ben varım ve ben bunu kaldırırım. E bak bakalım ne zaman karar vermiş. Bu Cumhuriyetle beraber ortaya çıkan bir düzenlemedir. Bakın bütün dünya savcıların adı sadece savcıdır. Ama bizim ülkemizde Cumhuriyet Savcısıdır. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapmak Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkı da haddi de değil” şeklinde söyledi.