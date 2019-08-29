Özcan, Gölcük konusunda uyardı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz gün ilimizi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in, Gölcük’e sürekli müfettiş gönderildiği iddiası ve Karadere tüneli ihalesine ilişkin açıklamalarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan cevap verdi.

“BUGÜNDEN UYARIYORUM, TESTİ KIRILMADAN UYARIYORUM”

Konularla ilgili açıklamasına ilk olarak Gölcük’le başlayan Belediye Başkanı Özcan, “Bolu Belediyespor Derneği’ne kayıtlı 3 bin 100 sporcu var ve bu derneğin ana gelir kaynağı Gölcük’ten elde edilen kapı geliri. Birileri Gölcük’e sürekli müfettiş gönderiyor. Amaç orayı Bolu Belediyesi’nden alarak intikam almak. Bolu Belediyesi Gölcük’ün kapı gelirlerinden bir kuruş kendi hesabına bir kuruş aktarmıyor. Burada 3 bin 100 sporcunun sportif faaliyetleri için kullanılıyor. Gölcük o veya bu sebeple Bolu Belediyesi’nden alınırsa bunu yapan ve yaptıranlar Bolu hainidir. Bu kişiler Bolu’da sokakta dolaşamaz. Bugünden uyarıyorum, testi kırılmadan uyarıyorum. Biz Gölcük’ün her türlü bakımını yapıyoruz. Gölcük hiçbir zaman bu kadar temiz olmadı. Gölcük’te yıllardır o gölün içindeki otlar biçilmezken, biz gelir gelmez bu işlerle meşgulüz. Gölcük’ü koruyabilme adına yapılaşmasına karşı çıkanda biziz. Ama Gölcük’ten elde edilen bir para var. Bu para Bolu Belediyespor bünyesinde amatör spor ile uğraşan 3100 sporcu için harcanıyor. Birileri de bunu almak istiyor. Sebep ise seçim yenilgisi. Artık bunları hazmetmek lazım çünkü seçim dönemi bitti. Gölcük konusunda bugünden gerekli uyarıları yapıyorum. Gölcük’ü Bolu’nun, Bolu Belediyespor Derneği’nin, 3 bin 100 sporcunun elinden alacak kişi bir daha Bolu’nun sokaklarında dolaşmasın” ifadelerini kullandı.

“BARAJ YAPILMAZSA İHTİYACI KARŞILAMAZ”

Karadere suları ile ilgili kamuoyunun eksik bilgiye sahip olduğunu belirten Başkan Özcan bu konuda ise, “Karadere suları baraj yapılmadığı takdirde hiçbir zaman Bolu’nun su ihtiyacını tek başına karşılayamayacak. Çünkü Karadere sularından bize yapılan tahsis saniyede 250 mm/sn, Bolu’ya bizim verdiğimiz su saniyede 430 mm/sn. Kasım ve Aralık aylarında oradaki su 100 mm/sn düşüyor. Belli aylarda da 500-600 mm/sn’ye çıkıyor. Ama 500-600 mm/sn’ye çıktığında da bizim en fazla alabileceğimiz 250 mm/sn. Dolayısıyla işin bu yönünü doğru kavramak lazım. Baraj yapılmadığı takdirde Bolu’nun bütün ihtiyacını karşılayamayacak” diye konuştu.

“PARA AKTARTILMADIĞI SÜRECE PROJE İLERLEYEMEZ”

Tünelin açılması ile tünelin yapılmış olmadığını sözlerine ekleyen Özcan ayrıca,”Tüneli açma maliyeti kadar bir maliyet daha var. Tünelin iç kaplaması yapılacak. Biz bunu en kısa sürede yapacağız. Bunu yapmak bizim görevimiz. Benden önceki belediye başkanı bunu üstlenmiş ben de bunu yapacağım. Ama orada DSİ’nin yapması gereken de bir şey var. Devlet Su İşleri’nin oradaki suyu 3 bin 500 metresi tünelin içinden olmak kaydıyla 16 kilometrelik isale hattını yapma yükümlülüğü var. Bunun ihalesi 15 Milyon TL’ye yapılmış. Peki müteahhit niye başlayamıyor. Müteahhidin başlamama sebebi para aktarılmaması. İhale yapılmış para aktarılmıyor. O para aktarılmadığı sürece projede ilerleyemez. Tünelin içini biz yapacağız ama Devlet Su İşleri’de gereğini yapacak. Devlet Su İşleri’nin başındaki arkadaşımız da Bolu’ya karşı yükümlülüğünü yerine getirecek ve oraya o parayı aktaracak” dedi.