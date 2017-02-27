BASIN BÜLTENİ

Referandum çalışmalarına devam eden Özcan, Göynük’te pazar yerini ve esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek “hayır” oyu istedi ve sisteme neden hayır dediklerini izah etti. Göynüklülerin kendisine olan ilgisinden ve karşılamalarından oldukça memnun olan Tanju Özcan, esnafların sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından partililerle geniş çaplı bir toplantı yapan Özcan konuşmasında; Bütün seçmenlerimiz ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir karar verecek. Bu karar özgürlük, demokrasi ve ekonomi açısından önemli bir yol ayrımı olacak, dedi.

Tek adamlık sisteminin en çok terör örgütlerinin işine geleceğini belirten Özcan, “bakın dün gördük, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türk bayrağının yanına kürdistan bayrağını Atatürk Havalimanında çekerek, polisimize onun karşısında saygı duruşunda bulundurdular.Bunları bizim hazmetmemiz mümkün değil” dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanının sınırsız yetkiye sahip olmasından çok rahatsızız. Çok yetki ve denetimsizlik, yoldan çıkmayacak bir adamı bile yoldan çıkabilir. Bakın Azerbaycan’da olanları hepimiz gördük. Aliyev karısını 1. Başkan yardımcısı olarak atadı. Aliyev’e bir şey olsa Azerbaycan’ın yönetimi karısına geçecek. Biz bu sisteme “hayır” diyerek tüm yetkinin “tek elde”, hatta Azerbaycan’daki gibi ”tek evde” toplanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.