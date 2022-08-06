Özcan: “Gün mağdurun yanında olma günü”

Yaklaşık bine yakın işçinin grev kararı aldığı fabrika işçilerini haklı bulduğu için Düzce’ye geldiğini belirten Özcan, Düzce’de bulunan siyasilere seslenerek, “Gün mağdurun yanında durma günü emekçi kardeşlerimize sahip çıkın” çağrısında bulundu.

ÖZCAN’DAN DESTEK İSTEDİLER

Maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleri geri çevrilen Standard Profil fabrikası çalışanları sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan destek istedi. İşçilerin mesajına kayıtsız kalmayan Özcan, akşam saatlerinde Düzce’de bulunan yaklaşık bin işçinin çalıştığı fabrikayı ziyaret etti.

Özcan işçilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde eline megafonu alarak konuşma yaptı. Konuşmasında Düzce’ye siyaset için gelmediğini belirten Özcan, “Buraya maalesef sözü geçenlerin size yeterince sahip çıkmadığını, destek olmadığını gördüğüm için geldim. Daha önce de Bolu’da Filiz Makarnasındaki greve gittim. Arçelik Fabrikasında işçi arkadaşlarımız eylem yaptılar, hem işçileri dinledim hem de KOÇ ailesiyle arabuluculuk yapmalarına vesile oldum. Buraya da siz haklı olduğunuz için geldim” ifadelerine yer verdi.

AVANTAJINIZI YİTİRMİŞ DURUMDASINIZ

“Belediyelerin ve özel sektör kuruluşlarının da toplu iş sözleşmelerini yeniden güncellendiğini kaydeden Özcan, “Sizin söyle bir dezavantajınız var. Toplu iş sözleşmeniz 2 yıllığına yapılmış. 1 Ocak 2023’te yenilenecek. Ama burada tabi bir mağduriyet ortaya çıkıyor.

Sizler şuanda sendikalı olmanın avantajını yitirmiş durumdasınız. Birçok belediye olsun, birçok fabrika olsun işçileriyle oturdular asgari ücrete göre maaşları güncellediler. Sizin de talebiniz bu. Bu talep haklı bir talep.”

FABRİKANIN DURUMUNU İNCELEDİM

“Buraya gelmeden önce fabrikanın durumunu inceledim. Fabrika bütün otomotiv sanayiye imalat yapan ve ürünlerini ihraç eden bir fabrika. Şu an ihracatçılar kur farkından dolayı altın dönemini yaşıyorlar. Bu yüzden şunu yapmak lazım. Madem sizlerin sayesinde bu büyük paralar kazanılıyor. Gün kazandığını çalışanlarla paylaşma günü! Şunu da açıkça ifade edeyim, sizin fabrikanız şuan zarar ediyor veya çarkı zar zor çeviriyor olsaydı size şunu söylerdim: ‘Arkadaşlar fabrika zor bir dönemden geçiyor. Burada işveren de siz de üzerinize düşen yükü omuzlayın’ derdim” şeklinde konuştu.

DÜZCELİ SİYASİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

İşçilerin yaptığı grevinin “haklı bir eylem” olduğunu belirten Özcan, Düzceli siyasilere de çağrıda bulunarak, “Düzce’deki yetkililere de sesleniyorum hem milletvekillerimize hem belediye başkanımıza hem siyasi parti yöneticilerimize sesleniyorum: Gün mağdurun yanında durma günü. Lütfen bu emekçi kardeşlerimize sahip çıkın. İşveren temsilcileri buradaymış, görüşmek, arabuluculuk yapmak isteyeceğim. Görüşürlerse görüşeceğim. Kabul etmezlerse bunların Yönetim Kurulu Başkanlarına özel bir mektup yazacak bunu da sosyal medyadan paylaşacağım” ifadelerini kullandı.