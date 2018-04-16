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    • Özcan; “Hangisi FETÖ’cü hangisi AKP’li belli değil”

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İzzet Baysal Caddesi üzerindeki İzzet Baysal Anıtı önünde gerçekleştirilen; “OHAL değil demokrasi istiyoruz” eyleminde yaptığı konuşmada AK Parti hükümetini eleştirerek; “Yıllarca FETÖ ile kol kola yürüdüler” dedi.

    16 Nisan 2018 Pazartesi 14:42
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    Özcan; “Hangisi FETÖ’cü hangisi AKP’li belli değil”
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan konuşmasını şu sözleriyle sürdürdü; ““Artık alışkanlık haline geldi. Sevdiler OHAL ile ülke yönetmeyi. Kendileri gibi düşünmeyen ülkesini seven bizim gibi insanlar sesini çıkartamasın diye bu OHAL’i ilan ediyorlar. Neymiş efendim. Terörle mücadeleyi etkin şekilde yapıyorlarmış. Bu hükümet hiçbir zaman terörle mücadelede etkin olmadı. Teröristlerle gün geldi oturdu, kol kola yürüdü. Gün geldi bunlarla müzakere etti. Gün geldi dünyanın ve Türkiye’nin başına bela olmuş olan İŞİD’e öfkeli çocuklar dedi. Terörist olduklarını uzun süre kabul etmedi. Bölücü terör örgütü ile gizli kapaklı pazarlıklar içinde bulundu. FETÖ ile zaten uzun yıllar kol kola yol yürüdü. Artık ben şunu açık olarak söylüyorum. Başımıza bir şey gelecekse de gelsin. Artık bu FETÖ’cülerle AKP’nin üst düzey siyasilerini birbirine karıştırıyorum. Hangisi FETÖ’cü, hangisi AKP’li belli değil. FETÖ’cüleri yukarıda göremiyorlarmış. Yıllarca söyledik. Yukarıdaki FETÖ’cüleri görmek için aynaya bakmanız yeterli olacaktır.” dedi.

    Özcan, OHAL’in kaldırılarak demokrasinin yeniden hakim olması gerektiğini ifade ederek, “Bugün ekonomi altüst olduysa. Dolar, Euro tavan yaptıysa bunun sorumlusu OHAL’dir. Bugün o kadar çok askerimiz şehit oluyorsa bunun da sorumlusu OHAL’dir. Biz zamanında alın bu tedbirleri dediğimizde seslerini çıkarmıyorlardı. Şimdi gelinen noktada durum bu. Biz zamanında FETÖ konusunda bu hükümeti uyarmıştık. FETÖ’nün bu ülkeye çok zararı olacak demiştik, dinlememişlerdi. Şimdi tekrar uyarıyoruz. OHAL’in de bu ülkeye çok zararı oluyor. Bunun hesabını da siz vereceksiniz. Bu OHAL derhal kaldırılmalı. Türkiye’de demokrasi yeniden hakim olmalı.” şeklinde konuştu.

     

    OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ ORTAK BİLDİRİSİ

     

    Eyleme katılan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyeleri yere oturarak alkışlar işliğinde, “OHAL değil demokrasi istiyoruz sloganı attıktan sonra bildiri okundu. Bildiride şu görüşlere yer verildi; 'Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’da ki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil  darbe ortamında. "Evet" demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, "Hayır" demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır.

    Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklanın. ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye'yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemişim

    AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. OHAL nedir? OHAL. 10 Ekim'de katledilen çocuklarını anmak iste)en anne e babalara sıkılan biber gazıdır. OHAL, ekmeğinin peşindeki tülün üreticisine vurulan coptur, OHAL, Ahmet Şık başta olmak üzere hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış gazetecileri zindanlara atmaktır.

     

    OHAL. işçi grevlerini ertelemek, grev çadırlarına müdahale etmektir. OHAL. işlerini geri almak için ölümü göze alarak bedenini açlığa yatıran Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın ölüm tehlikesini görmeyen hükümet inadıdır. OHAL, dünyaca ünlü kimi bilim insanlarım FETÖ yalanıyla üniversitelerden atmaktır. OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır.

    OHAL, muhaliflerini "'terörist" olarak tanımlayabilme cüretidir. OHAL, Ankara Kızılay'da İnsan Haklan Anıtı'm gözaltına almaktır. OHAL, madende oğlu dört yıldır yatan anaya; artık yürüyemezsin, yasak artık demektir. OHAL. on. binlerce taşeron işçiyi haksız bir şekilde kadro dışı bırakmaktır. OHAL. Boğaziçi  Üniversitesi'ndeki  öğrencilerin "okuma hakkını  elinden alabileceğini söylemek ve öğrencileri tutuklatmaktır. OHAL, milli iradeyi yok sayarak, belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmak, belediyelere kayyım atamaktır.

    OHAL, laik  eğitim  bildirisi  dağıtmak isteyen öğrencinin  gözaltına  alınması.

     

    16  Nisan referandumunda "hayır" propagandası ) yapan vatandaşın kolunun kırılmasıdır.

    OHAL, seçilmiş milletvekillerini hukuksuz, bir şekilde tutuklatmak ve yargılatmaktır.

    OHAL. hakimlerin, savcıların bir parti genel başkanı önünde iliklediği cübbelerdir.

    OHAL. yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı tek adamın iki dudağının arasına hapsetmektir.

    OHAL. doların 4 TL'yi. avronun 5 TL'yi aşmasıdır, Türk Lirası’nın kaybettiği değerdir.

    OHAL. şahlan şeker fabrikası, açlık sının altındaki asgari ücret, artan enflasyondur.

    OHAL, Tvvitter'daki 280 karakterden, Facebook'taki •'beğen"' tontonundan korkmaktır.

    OHAL, 12 Eylül cuntasına özenenlerin, askeri darbe dönemlerine rahmet okuttuğu bir düzenin adıdır. İlan ederken bir buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL. bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL, rejimine artık yeter demeye başlamıştır.

    Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları. Türkiye yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL’i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada lakını elbiseli darbeciler haline gelmiştir.

    Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OH AL rejimine DERHAL son verilmelidir.

     

    Hukukun askıya alındığı parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı. milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ile sivil toplum örgütlerine yönelik iktidar gücü ile uygulanan sindirme politikaları sem bulmalıdır. Sivil darbe ile tek kollukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir.

    Sadece bu meydandan değil. Türkiye'nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Sarartılan uyarıyoruz. Bizler OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!

     

    BU HALDEN VE OHAL’DEN VAZGEÇİLMELİDİR

     

    CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu’da yaptığı açıklamada; “16 yıldır bizleri alabora ettiler. Çiftçilik, tarımcılık, hayvancılık bitti. Bizleri yurt dışına mahkum ettiler. Bu halden ve OHAL’den vazgeçilmelidir” dedi.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan

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