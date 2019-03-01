Özcan hastaları yalnız bırakmadı

Haber: Esra ÖZTÜRK

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji ve Dekanlığını ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Özcan, hastane çalışanlarına kolaylıklar, hastalara da acil şifalar diledi. Bolu'yu çok daha güzel bir şehir haline getireceklerini ifade eden Özcan, vatandaşlardan hayır dualarını ve desteklerini istedi. 7'den 70'e herkesin sevgiyle kucakladığı Tanju Özcan hastane çıkışında küçük bir seveni ile kartopu oynarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.