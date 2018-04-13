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13 Nisan 2018 Cuma
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    • Özcan hem hükümeti hem Belediyeyi bombaladı

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediyesini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavla alacağı nitelikli okullara İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin alınmamasına düzenlediği basın toplantısıyla sert sözlerle eleştirdi.

    13 Nisan 2018 Cuma 14:27
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    Özcan hem hükümeti hem Belediyeyi bombaladı

    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığında Bolu Milletvekili Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısında ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının sınavla alacak nitelikli okulların içerisine İzzet Baysal Anadolu lisesinin alınmamasına tepki gösterdi.

    “RAHMETLİ İZZET BAYSAL’IN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN”

    Özcan konuyla ilgili şunları söyledi; “Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden bir duyuru yaptı ve çok enteresandır Bolumuzun en güzide okulu olan rahmetli İzzet Baysal’ın amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz Türkiye’nin en başarılı okullarından bir tanesi olan, açıldığı yıllarda Kadıköy Anadolu Lisesi ile puan anlamında yarışan İzzet Baysal Anadolu Lisesi nitelikli okullar kapsamına alınmadı. Yani sınavla artık öğrenci almayacak. 32 ilde Anadolu liselerinin sınavla öğrenci kabulünün önüne geçtiler. Pozitif anlamda eğitim öğretimde öğrenci yetiştirmeye çalışan okulların birer birer nasıl niteliksiz hale getirildiğini bir örneğidir. Şimdi Mayıs ayının 11’nde İzzet Baysal şükran günleri başlıyor. İzzet Baysal’ın göz bebeği dediği Türkiye’nin en iyi okullarından bir tanesi olan İzzet Baysal Anadolu Lisesini niteliksiz okul kapsamına sokan AKP’li siyasiler ve bu aldıkları kararla rahmetli İzzet Baysal’ın kemiklerini sızlatan siyasiler şükran günlerinde hangi yüzle yürüyecekler. Vakit geç değil. AKP’li siyasilere sesleniyorum. Ben bu konuda girişimlerde bulunuyorum. Rahmetli İzzet Baysal’ın kemiklerini sızlatmayın. Bu saçma sapan kararın derhal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzeltilmesi gerekiyor. ”

    “VATANDAŞA ATILMIŞ BİR KAZIKTIR”

    Konuşmasının devamında Belediye’nin icraatlarını da sert sözlerle eleştiren Özcan; “Belediye insanları çağırıp 30 metreküp hibe su veriyoruz diyor. Öncelikle vatandaşlar bilsin ki Belediye hibe su vermiyor. Burada Ömer Kırıcı arkadaşımız var. Kendisi 30 yıl sonra dijital sayaca geçerken Bolu Belediyesine verdiği teminatı geri istedi. Olay bundan kaynaklandı. O zaman bol sıfırlı paralar olduğu için Ömer Kırıcı arkadaşımız 50 Milyon para yatırmış. Bunu isteyince de Belediyedeki yetkili altı tane sıfırı atmış ve bunun karşılığında size su verelim demiş. Şimdi Bolu Belediyesi 30 metreküp su vererek uzun yıllar önce yatırılmış teminat paralarını vatandaşın istemesinin önüne geçiyor. Yani bu suları teminat karşılığında veriyor. Ama Bolu Belediyesi bu hesabı şu şekilde yapmalı vatandaş abone olup teminat bedeli yatırırken o zaman ki bedelle ne kadar metreküp su alınıyorsa bu günde o kadar metreküp su vermesi gerekiyor. Yani 30 metreküp su verip bu işten kurtulamazsın. Sen vatandaşa en az 30-40 metreküp su daha borçlusun.  Hemen bu hesabı yapıp eksik olan su miktarını da ödemesini bekliyoruz. Vatandaşımız bunu bir lütuf gibi görmesin. Bu işlerde Bolu Belediyesinin vatandaşı kandırmamasını bekliyoruz. Bu açık bir şark kurnazlığıdır. Bu vatandaşa atılmış bir kazıktır” sözleriyle eleştirdi.

    “BOLULULAR 10 YIL DAHA BU SUYU İÇEMEYECEK”

    Özcan, yapımı devam eden Karadere Tüneli ve Çele Barajı ile ilgili de Belediye’ye sert sözler söyleyerek; “Ayrıca su konusunda Alaaddin Yılmaz daha Belediye Başkanı olmadan 15 yıldan beri Çele tarafından suyumuz gelecek. 15 yıldır bu arada tüneller yaptık dedi. Hatta o su tünelinde Bolu Dağı tüneli ile karşılaştırmaya kalktı. Ama biz 15 yıldır bu suyun sözünü alıyoruz, tünel yapıldı yapılacak deniyor ancak hesaplamalara göre Bolulular 10 yıl daha bu suyu içemeyecek. Bu proje neden gecikti ve halen daha ne bekleniyor. Bu konuda bir açıklama bekliyoruz.  Bolu Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımızda bu yapımına devam eden tünellerle ilgili danışmana her ay KDV dahil 13 bin 600 TL para verildiğini tespit etmişler. Bu para kime ve ne zamandan beri ödeniyor. Bu bilinmiyor. Kaç yıl daha bu para ödenecek. Bolu Belediyesi bu danışmana ne danışıyor. Bunun cevabını da istiyoruz. Çünkü bu paralar Bolu halkının paralarıdır”

    “YERİN ALTINDA BİR SERVET YATIYOR”

    Ana su irsaliye hattı konusunda da Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın kazık attığını ifade eden Özcan; “Alaaddin Yılmaz’ın Bolu’ya attığı bir kazıkta ana su irsaliye hattıyla ilgilidir. Bu konuda biliyorsunuz ki Bolu’da 70’in üzerinde patlama oldu. Sebebi Gölköy’deki suyun terfi istasyonuna gönderilmesiyle ilgili projenin değiştirilmesiydi. İlller Bankası bu irsaliye hattın çelik borularla yapılmasını istemişti. O zamanlarda Alaaddin bey Düzce’deki arkadaşının fabrikasından CTP plastik boru alarak bu projeyi İller Bankasına değiştirtti. Bunun sonuncunda da bu borular patladı. Mecbur kaldı iller bankasına yeniden müracaat etti. 10 yıl önce yapılması gerek çelik boru işini yaptırmaya başladı. Geçen gün Salıbeylere gittiğimde hattı güzergahı değiştiği için o CTP boruları yerin altında bomboş yattığını gördüm. Yerin altında bir servet yatıyor. Bizim paralarımız bir anlamda toprağa gömülmüş durumdadır” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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