Haber: Semih Baykal

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın iddialarını meclis kürsüsüne taşıdı. Tayyar’ın FETÖ borsası ile ilgili iddiaları üzerine, “Sayın Milletvekilleri tarihi bir uyarıda bulunacağım. Sizin bir milletvekiliniz var Sayın Şamil Tayyar. Şamil Tayyar sizin gurubunuz için önemli bir milletvekili. Bunu nereden biliyorum. Her hafta bir programı var bir yandaş kanalda. Partiniz adına söz söylemeye yetkili kılınmış bir milletvekili. Geçen gün bir televizyon programında Gaziantep Başsavcısı tehdit ediliyor diyor. Başsavcıya baskı yapıp Gaziantep’te FETÖ’nün kitaplarını okurken basılan başhekim hakkında takipsizlik kararı verdirildi diyor ve daha vahim şeyler söylüyor sayın milletvekilleri çok önemli. Siz diyorsunuz ki; bir iddianız var FETÖ ile mücadele ediyoruz diye. FETÖ ile mücadele ediyoruz diyorsunuz bir milletvekiliniz çıkıp FETÖ borsası kuruldu, milyon doları veren tahliye oluyor diyor. Ben söylemiyorum bunu ama ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Aynen de katılıyorum. Nasıl tahliye ediyorlar diye ayrıntısını da anlatıyor bunları itirafçı konumuna sokuyorlar diyor. Valla o kadar çok itirafçı çıktı ki; doğru söylüyor. Neyi itiraf ediyorlar onu da anlayabilmiş değilim” değerlendirmesinde bulundu.

“GERÇEKTEN ÇOK SAMİMİYETSİZ DAVRANIYORSUNUZ”

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın, “Cumhurbaşkanı’na çok özel bir kayıt götürdüm. İzledi, çıldırdı. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza.” sözlerini anımsatarak, “Sayın bakan hiç takip ettiniz mi bu itirafçılar ne söylüyor hükümetin bilmediği, Sayın Cumhurbaşkanının bilmediği, bizim bilmediğimiz neyi söylüyor bunlar? Hiçbir şey söylemiyor. Demek ki; bunlar parayı verip düdüğü çalanlardanmış. Devamında daha vahim şeyler söylüyor Sayın Tayyar. Sayın Cumhurbaşkanının etrafı kuşatılmış diyor. Bir kayıttan, görüntüden ve ya bir ses kaydından bahsediyor. Ben 1 yıldır diyor Sayın Cumhurbaşkanının bütün danışmanlarına bunu verdim. Sayın Cumhurbaşkanına bunu dinletin, izletin dedim ama bir yıl boyunca bunu Cumhurbaşkanına izletmemişler diyor. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanına izletince kendi ağzıyla söylüyorum ‘çılgına döndü’ diyor. FETÖ ile ilgili bir kayıttan bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu konuyu dinlesinler muhakkak eğer danışmanları kendisine iletirse ki; şüphem var iletmeyeceklerdir. Geçmişte de bu konuşmalar oldu. Geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanının etrafı kuşatılmış diyenler oldu bu kürsüden. Sonuçta ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanının en yakınındaki 5 Yaver’in 3’ü FETÖ’cü çıktı. Şimdi ben size soruyorum Sayın Cumhurbaşkanının kaç danışmanı var ben bilmiyorum. Sizden tam sayıyı bilen var mı bunu da bilmiyorum. Şamil Tayyar diyor ki; benim gönderdiğim önemli bir kayıt Sayın Cumhurbaşkanına danışmanları tarafından ulaştırın diyor. Şimdi biz bu durumda şöyle bir şüpheye kapılmayalım mı? Sayın Cumhurbaşkanının 17/25’den sonra kendisinin seçip görevlendirdiği 5 Yaver’in 3’FETÖ’cü çıkarsa bu danışmanların kaçı FETÖ’cü? Onu da Allah bilir. Bu konunun üzerine gidin diye anlatıyorum Sayın Milletvekilleri. Sayın Tayyar bunları söylerken diyor ki; aynı zamanda yazılı suç duyurusunda da bulundum, sözlü olarak ben Milletvekiliyim, benim ağzımdan çıkan suç duyurusu kabul edilmeli diyor. Ama ben bu konuda gerçekten samimiyetsiz olduğunuzu düşünüyorum. Mehmet Metiner ne söyledi? 15 Temmuz’da daha 1. Yıldönümünde meclisin bahçesinde Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı sırada oturan iki eski bakan var FETÖ’cü dedi. Biz buradan açıkla bunu dedik açıklamasına izin vermedi o oturumu yöneten AKP’li meclis başkan vekili. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? FETÖ ile mücadele konusunda gerçekten çok samimiyetsiz davranıyorsunuz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR SAVCI İHBAR DAHİ KABUL EDİP BUNUN ÜZERİNE DAHİ GİTMİYOR”

Tayyar’ın “başsavcıya baskı yapıldığı” iddiasını da hatırlatan Özcan; “ Kendi milletvekilinizin söylediklerini Türkiye’de bir savcı ihbar dahi kabul edip bunun üzerine dahi gitmiyor. Hemşerim olan HSYK Başkan vekiline de sesleniyorum. Bakın 2. AKP milletvekili uyarılarda bulunuyor. Somut olaylardan bahsediyor. Eski bakanlardan bahsediyor. Şu anda görev yapan Şamil Tayyar Gaziantep Başsavcısına baskı yapıp takipsizlik kararı alınıyor diyor. Nerde bu ülkenin namuslu savcıları ben bunun cevabını merak ediyorum” diye ifade etti.