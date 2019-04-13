Özcan, Hürriyet’te konuk oldu

Özkök’ün dün Hürriyet’te yayınlanan köşe yazısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir bölüm ayırdı. Özkök yazısının ilgili bölümünde, “ BOLU bu seçimin en büyük sürprizlerinden biriydi. Muhafazakârlığın kalelerinden biri olan şehri bu defa CHP’li bir aday kazandı. Önceki gün gazetelerde vardı ama satır aralarında kalmıştı. Yeni belediye başkanı Tanju Özcan’ın, mazbatasını alıp koltuğuna oturduktan sonra aldığı ilk karar şu olmuş:

“Bundan böyle Bolu’da Suriyeli göçmenlere işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim...”

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Bazılarınıza çok ters gelebilir. İnsani bulmayabilirsiniz... Ama dikkat... Yeni başkan seçim kampanyasında bu vaatte bulunarak seçmenden oy istemiş.

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Sonuç ne olmuş? 2014 yerel seçiminde AK Partili aday yüzde 49 oy alarak başkan seçilmiş. CHP’li adayın oyu yüzde 32’ymiş. Bu seçimde CHP adayı yüzde 49 oy almış. AK Partili aday yüzde 44’te kalmış. Ve seçilen başkan şimdi seçmenine verdiği sözü yerine getiriyor. AK Parti’nin seçim telaşından hiçbir şeyi göremeyen yöneticilerine “Dikkat” diyorum. Hem AK Parti hem ortağı MHP tabanında da çok ses getirecek bir karar bu.” İfadelerine yer verdi.