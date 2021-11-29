Özcan için karar ertelendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, MYK tarafından "uyarı" talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar vermek üzere bugün toplandı. İki başkanla ilgili karar 3 Ocak'a ertelendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bir önceki toplantıda savunmalarını yapmıştı. Bugünkü toplantıda kararın çıkması bekleniyordu. Toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Mustafa Berber aktardı. Aktar, CHP Disiplin Kurulu'nun Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı 3 Ocak'a ertelediğini söyledi.

CHP Tüzüğü'ne göre disiplin cezaları "uyarma", "kınama", "geçici çıkarma" ve "kesin çıkarma"dan oluşuyor.