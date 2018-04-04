banner133

banner128

04 Nisan 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özcan iktidar milletvekili gibi

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan bir türlü tamamlanamayan Bolu-Mudurnu karayolu ile ilgili konuyu TBMM’ye gündemine taşıdı.

    04 Nisan 2018 Çarşamba 12:46
    Bu haber 199 kez okundu
    Özcan iktidar milletvekili gibi
     Haber:Ceylan Beykoz

    Bolu Merkez ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yol yapım çalışmalarının bir türlü birleştirilmediğini ifade eden Milletvekili Tanju Özcan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a cevaplaması üzerine soru önergesi verdi. Özcan’ın Bakan’a verdiği soru önergesi şu şekilde; “ Bolu Merkez ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yol yapım çalışmaları bir türlü bir bitirilememiş, neticesinde ne yazık ki çok sayıda trafik kazası meydana gelmiştir. Bolu- Mudurnu yolunun bir an önce yapılması, gerekli bakım onarım çalışmalarının nihayete erdirilememesi ve çağımıza uygun yol koşullarının vatandaşlarımıza sunulması ivedilikle gerekmektedir. Bu bağlamda Bolu- Mudurnu karayolu yol yapım çalışmaları bu tarihe kadar neden tamamlanamamıştır? Tamamlanamamasının gerekçeleri nelerdir?Bolu- Mudurnu karayolu yol yapım çalışmalarına ne zaman başlamış ve ne zaman tamamlanmış olarak sorunsuz hizmet verecektir?Bolu- Mudurnu karayolunun ivedilikle tamamlanması için bir talimatınız olacak mı?Bolu- Mudurnu karayolu ne zaman çağımıza yakışır ulaşım koşullarına ulaşacaktır?”

     

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Bolulu 2 saat önce yorumlandı

      sayın veklim seninle gurur duyuyoruz. sen de olmasan bolu'nun sorunlarını kim meclise taşır. seni belediye başkanı olarak görmek istiyoruz.

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İnme “Seminerinden…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124