Haber:Ceylan Beykoz

Bolu Merkez ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yol yapım çalışmalarının bir türlü birleştirilmediğini ifade eden Milletvekili Tanju Özcan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a cevaplaması üzerine soru önergesi verdi. Özcan’ın Bakan’a verdiği soru önergesi şu şekilde; “ Bolu Merkez ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan karayolunun yol yapım çalışmaları bir türlü bir bitirilememiş, neticesinde ne yazık ki çok sayıda trafik kazası meydana gelmiştir. Bolu- Mudurnu yolunun bir an önce yapılması, gerekli bakım onarım çalışmalarının nihayete erdirilememesi ve çağımıza uygun yol koşullarının vatandaşlarımıza sunulması ivedilikle gerekmektedir. Bu bağlamda Bolu- Mudurnu karayolu yol yapım çalışmaları bu tarihe kadar neden tamamlanamamıştır? Tamamlanamamasının gerekçeleri nelerdir?Bolu- Mudurnu karayolu yol yapım çalışmalarına ne zaman başlamış ve ne zaman tamamlanmış olarak sorunsuz hizmet verecektir?Bolu- Mudurnu karayolunun ivedilikle tamamlanması için bir talimatınız olacak mı?Bolu- Mudurnu karayolu ne zaman çağımıza yakışır ulaşım koşullarına ulaşacaktır?”