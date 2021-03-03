Özcan, il başkanlarıyla yüzleşmek istiyor

Haber: G. Deniz Bakır

Gazetecilerin sorularını yanıtladığı Şeffaf Masa programında parti il başkanlarına açık çağrıda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’daki siyasi partilerin il başkanları ile bir araya gelerek, Bolu Belediyesi icraatları hakkında bilgi vermek istediğini belirtti. AK Parti İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Cihan Başaran ve Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın’a çağrıda bulunan Başkan Özcan, il başkanlarının görüş ve eleştirilerini almak istediğini ifade etti. HDP’ye kapılarının kapalı olduğunu söyleyen Başkan Özcan konu ile ilgili, “Ben davet bekliyorum. Hesap sormak isteyenlere hesap vermeye hazırım. 2 yıldır halkın iradesine saygı duymadıkları için belediyeye teşrif etmediler. Ben ayaklarına gitmeye hazırım. Her türlü önerilerine de açığım. Milletvekilliği yaptığım dönemde de bir ilki gerçekleştirip ilçe ilçe gezmiştim” dedi.

HDP’NİN ÖNÜNDEN GEÇMEM

Katıldığı yayında bütün il başkanlarına seslenen Özcan, “AK Parti’den, MHP’den, Saadet Partisi’nden davet bekliyorum. HDP’den beklemiyorum. Ederlerse de icabet etmem. Binalarının önünden geçmem. CHP ve İYİ Parti il başkanlarıyla sık sık görüştüğümüz için onlardan davet beklemiyorum. Ancak diğer parti il başkanlarının yanına gitmek isterim. Canlı yayın da yapabilirsiniz. Özür dilemem gereken bir şey varsa dilerim. Hesap vermek istiyorum, hesap soran yok. Beni neden başarısız bulduklarını açıklasınlar” ifadelerini kullandı.