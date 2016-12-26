Özel Haber: Kasım Şahin

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın gazetemize yaptığı özel açıklamada Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in müdürlük binasına yapılan 100 bin TL’lik harcamaları eleştirdi. Özcan yapılan harcamaların israf olduğunu belirterek “Şimdi bu israftır. Geçen günlerde mecliste bir konuşma yaptım Ak Partili vekillere yönelik. ‘İsraf haram mıdır?’ diye bir soru yönelttim. Özellikle hep dindar olduklarını söyleyen kişilere yönelttim bu soruyu. Yüce Allah ‘Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz, israf haramdır’ diyor. Bu açık bir şekilde israftır ve haramdır. Ben başından beri yıllardır şunu söylüyorum. Bolu’nun bir Milli Eğitim Müdürlüğü binasına ihtiyacı var. Başka yerlere ait binalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyette bulunmasının kimseye bir faydası yok. Kaldı ki mevcut bina İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir binada değil. Bir an önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası için bir yer tespit edilmeli ve faaliyete geçirilmelidir. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin İmam Hatip’e dönüştürülmesi çabalarının olduğu dönemde ben bunu valilik yetkilileri ve yetkili kişilerle de paylaştım. Mesela orası iyi bir Milli Eğitim Müdürlüğü binası da olurdu, merkezi bir noktaydı” dedi.

“UYGULAMADA ORTAYA KOYMAK GEREK”

Özcan, şehir yapılanmalarına örnek vererek Bolu Belediyesi ve Meclisi’nin imar konusunda başarılı kararlar aldığını fakat uygulamaya koyması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı “Şunu da düşünmek lazım ben Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin olduğu yeri gösterdim ama gelişmekte olan şehirlerde kamu binalarının merkezi noktaların dışına çıkarıldığını görmekteyiz. Mesela birçok yönden eleştirdiğimiz Melik Gökçek, Ankara’da yapılan kamu binaları, bakanlıkları şehir merkezinin dışına taşıdığını görmekteyiz. Hatta son zamanlarda Gazi Osman Paşa’da ki büyük elçiliklerinde şehirleşme açısından büyümeye müsait alanlara doğru hızlı bir şekilde taşındığını görüyoruz. Zaten bundan sonra ki süreçte önümüzde ki perspektifte şehir merkezinde ki alanlara değil dışarıda kalan alanlara yapılması daha doğru olacaktır. Yapılan yerlerde de konut ve iş yeri yapıldığını, insanların daha rahat nefes alabileceği daha rahat günlük ihtiyaçlarını giderebileceği bir şehir haline geldiğini göreceksiniz. Aslında Bolu Belediyesi ve Bolu Belediye Meclisi’nin aldığı olumlu yönde imar kararlarını aldığını biliyoruz. Fakat karar almak yetmiyor. Bunu uygulamada da ortaya koymak gerekiyor”