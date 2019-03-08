Özcan kadınlara seslendi

Haber: Gönül Olutürk

Köroğlu Sofrası’nda gerçekleştirilen kahvaltıda ilk konuşmayı CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın gerçekleştirerek günün anlam önemine değindi. Daha sonra sırasıyla CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve en son CHP Bolu Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan konuşma gerçekleştirdi.

Salona büyük bir coşkuyla alkışlar içinde giren Özcan tek tek masaları dolaşarak kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Yaklaşık 1500 kişiye seslenen Özcan, Köroğlu'nun "Benden selâm olsun, Bolu beyine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, At kişnemesinden gargı sesinden, Dağlar seda verip seslenmelidir" dizeleriyle konuşmasına başladı. Konuşmasının devamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlayan Özcan“Sözlerime Köroğlu şiiri ile başladım. Aslında bu bir meydan okuma. Yıllardır Bolu'yu yönettikleri halde çocuklarımıza iş bulamayanlara meydan okuma. Yıllardır Bolu'yu yönettikleri halde, Bolu'yu turizm şehri, sanayi şehri yapamayanlara meydan okuma. Bu bir meydan okuma, kadınlarımıza yeterince değer vermeyenlere meydan okuma. 31 Mart'ta Mart'ın sonu bahar olacak. 31 Mart'tan sonra çok farklı bir Bolu'ya uyanacağız. Gençlerimizin iş bulabildiği, Bolu'muzun güzelleştiği, turizm kenti anlamında Türkiye'de parmakla gösterilen, Türkiye'nin en temiz en bakımlı şehri Bolu olacak. Bolu Belediyesine istihdam edileceklerin yarısı kadın olacak" dedi.

"BİZ GÖNÜL KIRMAK İÇİN DEĞİL, GÖNÜL ALMAK İÇİN ADAYIZ"

Yapacakları projelerle ilgili de konuşan Tanju Özcan "Mahalle kreşlerinin ilki 2019'da Sağlık mahallesinde tamamlanacak.Çocuklarınızı güvenli bir şekilde bu kreşlere bırakıp iş hayatınıza devam edebileceksiniz. Kreşlerde sadece kadınlar çalışacağı için kadınlarımıza bir istihdam kapısı daha açılacak. Bizim projelerimiz var biz göreve hazırız biz gönül kırmak için değil gönül almak için gönülleri kazanmak için belediye başkanlığına aday olduk" şeklinde konuştu.

"ASIL FİLM ŞİMDİ BAŞLIYOR"

8 yıllık milletvekilliği görevinde Bolu'nun tüm sorunlarını meclise taşıdığını belirten Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda büyüdüm, bu topraklara hizmet etmeye çalıştım. Milletvekilliği sürecinde yüzünüzü kızartacak, başınızı öne eğdirecek bir haberle duydunuz mu beni. Türkiye Büyük Millet Meclisi ekranlarında defalarca gördünüz mü. Bolu'nun bütün sorunlarını meclise taşıdık mı defalarca. İşte onlar fragmandı asıl film şimdi başlıyor. Benim asıl işim belediyecilik, bunu göreceksiniz. Türkiye'nin marka belediye başkanı olmaya talibim. Sizlere söz veriyorum, belediye başkanlığı dönemimiz, milletvekilliği dönemimiz gibi temiz olacak."