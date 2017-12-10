Haber: Kasım ŞAHİN

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, 2019 yılı Mart ayında Bolu Belediye Başkanlığı adaylığı için bu sefer net konuştu. Bir soru üzerine Özcan; “Başkanlık adaylığımı açıklamak için daha zaman gelmedi. Şu anda istişareler yapıyorum. Net kararımı Ocak ayı sonunda tüm Bolulu ve CHP’li arkadaşlarımla paylaşacağım. Zamanımı gel dimi derseniz, henüz gelmedi” dedi.

KARSU YEŞİL IŞIK YAKTI

6 Ocak tarihinde yapılacak olan kongreye az bir süre kala CHP İl Başkanı Kazım Karsu’dan hem çarpıcı hem de düşündürücü bir açıklama geldi. Karsu, “6 Ocak tarihindeki kongrede aday olmayacağınız yönünde kamuoyunda bazı söylemler bulunuyor. Bunu buradan deklere ediyor musunuz?” sorusu üzerine Karsu; “Siyasette bir dakika bile önemlidir, zamanı geldiğinde taşı gediğine koyacak insanlara ihtiyaç duyulur.Delegeler nederse o olur. Belki son dakikada bile bu tür kişiler aday gösterilebilir, ben aday değilim diyemem, karar delegelerindir” diyerek 6 Ocak tarihinde yapılacak olan il başkanlığı kongresi için adeta yeşil ışık yaktı.