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10 Aralık 2017 Pazar
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    • Özcan kararını Ocak ayı sonunda verecek

    Mart 2019 yılında yapılacak olan Genel ve Yerel seçimlere 15 ay gibi bir süre kalırken, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanlığı için aday olup olmayacağı konusuna son noktayı koydu.

    10 Aralık 2017 Pazar 12:39
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    Özcan kararını Ocak ayı sonunda verecek
      Haber: Kasım ŞAHİN

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, 2019 yılı Mart ayında Bolu Belediye Başkanlığı adaylığı için bu sefer net konuştu. Bir soru üzerine Özcan; “Başkanlık adaylığımı açıklamak için daha zaman gelmedi. Şu anda istişareler yapıyorum. Net kararımı Ocak ayı sonunda tüm Bolulu ve CHP’li arkadaşlarımla paylaşacağım. Zamanımı gel dimi derseniz, henüz gelmedi” dedi.

    KARSU YEŞİL IŞIK YAKTI

    6 Ocak tarihinde yapılacak olan kongreye az bir süre kala CHP İl Başkanı Kazım Karsu’dan hem çarpıcı hem de düşündürücü bir açıklama geldi. Karsu, “6 Ocak tarihindeki kongrede aday olmayacağınız yönünde kamuoyunda bazı söylemler bulunuyor. Bunu buradan deklere ediyor musunuz?” sorusu üzerine Karsu; “Siyasette bir dakika bile önemlidir, zamanı geldiğinde taşı gediğine koyacak insanlara ihtiyaç duyulur.Delegeler nederse o olur. Belki son dakikada bile bu tür kişiler aday gösterilebilir, ben aday değilim diyemem, karar delegelerindir” diyerek 6 Ocak tarihinde yapılacak olan il başkanlığı kongresi için adeta yeşil ışık yaktı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Mart, 2019, Yılında, Yapılacak, Olan

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