Özcan koltuğu kaptırdı

Haber: Aysun BEYKOZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün Atatürk İlkokulu heyetini kabul etti. Gerçekleşen kabulde Belediye Başkanı Tanju Özcan, koltuğunu temsili olarak 7’nci sınıf Öğrencisi Oğuz Kağan Demiroğlu’na devretti.

ÜÇ MÜDÜRE TALİMAT VERDİ

Bolu Belediye Başkanlığı koltuğunu Başkan Tanju Özcan’dan teslim alan Kağan Demiroğlu, ilk olarak Park ve Bahçeler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Fen İşleri Müdürü’nü telefonla aradı. Çocuk Başkan Demiroğlu müdürlerle görüşmesinde, mahallelerdeki park sayılarının arttırılması, okullara çeşme yapılası ve Çocuk Meclisi kurulması talimatı vererek, isteklerinin kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.

Temsili devir teslim töreninde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara her zaman güvendiğini ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da yaptığı açıklamada, “23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Tabi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen insanlarız. Güzel bir gelenek var ülkemizde çocuklarımızın ilerde bu tür koltuklara oturmasını vurgulamak ve sorumluluk duygularının gelişebilmesi için. Hem mülki amirlerin, hem bizim gibi seçilmiş başkanların koltuğunu bir çocuğumuza bırakmak gibi güzel bir gelenek. İnşallah şuan çocuk olan ama geleceğin büyükleri bundan 20-30 yıl sonra bu koltuklarda oturacak. Sen yaparsın. Sende o özgüven var.” ifadesini kullandı.

Ziyaret, Belediye Başkanı Özcan’ın Atatürk İlkokulu öğrencisi Oğuz Kağan Demiroğlu’na Atatürk’ün Nutuk kitabı armağan etmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 15:28